Шымкентский молодежный театр представил Казахстан на фестивале в Румынии

Фото: пресс-служба МКИ РК

В румынском городе Тырговиште прошел XIV Международный театральный фестиваль BABEL, объединивший более 50 театральных коллективов из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Китая, Кореи и других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ

Казахстан на фестивале представил Шымкентский молодежный театр. Творческий коллектив показал спектакль «Антигона» по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Постановка получила высокую оценку международной аудитории, театральных специалистов и организаторов фестиваля.

Зрители тепло встретили выступление казахстанских артистов, отметив выразительность сценического решения и профессиональный уровень исполнения.

Участие казахстанских театров в международных фестивалях способствует продвижению отечественного искусства за рубежом и укреплению культурных связей. Такая работа проводится в рамках политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленной на поддержку культуры и расширение присутствия казахстанских творческих коллективов на мировой сцене, отметили в Минкультуры.