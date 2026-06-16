Шымкентский молодежный театр представил Казахстан на фестивале в Румынии

Культура,Театр
Дана Аменова
специальный корреспондент

Зарубежные зрители тепло встретили выступление артистов

Фото: пресс-служба МКИ РК

В румынском городе Тырговиште прошел XIV Международный театральный фестиваль BABEL, объединивший более 50 театральных коллективов из США, Великобритании, Франции, Германии, Италии, Испании, Китая, Кореи и других стран, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на МКИ 

Казахстан на фестивале представил Шымкентский молодежный театр. Творческий коллектив показал спектакль «Антигона» по пьесе французского драматурга Жана Ануя. Постановка получила высокую оценку международной аудитории, театральных специалистов и организаторов фестиваля.

Зрители тепло встретили выступление казахстанских артистов, отметив выразительность сценического решения и профессиональный уровень исполнения.

Участие казахстанских театров в международных фестивалях способствует продвижению отечественного искусства за рубежом и укреплению культурных связей. Такая работа проводится в рамках политики Главы государства Касым-Жомарта Токаева, направленной на поддержку культуры и расширение присутствия казахстанских творческих коллективов на мировой сцене, отметили в Минкультуры.

#Шымкент #театр #фестиваль #гастроли #Румыния

Популярное

Все
Избран новый председатель партии «Ак жол»
Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Подписаны соглашения по проекту «Долина ЦОДов»
Укрепляя торговые связи
Астана – моя зрелая любовь
Фокус на внедрение ИИ
Следуя мировым тенденциям
Вывозят КамАЗами
Гибнут дети – виноваты взрослые
ОСМС 2.0: трансформация продолжается
Сделана ставка на технологии
Эстафета молодежного диалога
Тарифы в обмен на модернизацию
В Алматы представили роботакси
Пора развивать регионы
Пять побед: Казахстан стартовал на втором этапе Кубка мира по боксу
Новые села на карте газоснабжения
ИИ поможет бизнесу
От войлока до ИИ
Растет нагрузка на спасателей
Саудиты стремительно достраивают самое высокое здание в мире
Строительство водовода от канала им. Сатпаева до столицы обсудили в Правительстве
Певец из Семея установил национальный рекорд
Великий писатель земли кыргызской
От «тихой» промышленности до тяжелой индустрии
Учителя готовы к переменам
Казахстанские шахматистки улучшили позиции в мировом рейтинге
Указ Президента Республики Казахстан
Где и когда посмотреть прямую трансляцию матча открытия ЧМ-2026
Государство усиливает подготовку инженерно-технических кадров
Илон Маск стал первым в истории долларовым триллионером
«Кайрат» и «Семей» разыграют золотой финал
Текели обретает новый стиль
Плотину на озере Иссык вновь вернут государству
Пятерым осужденным за нарушения ужесточили наказание в Атырауской области
Казахстан наращивает промышленный потенциал: новые заводы, энергетика и инвестиции в регионах
В Талдыкоргане открылся IT-лагерь для молодежи
«Супер Марио: Галактическое кино» стал первым миллиардером 2026 года
Закон Республики Казахстан
Казахский помогает располагать к себе клиентов
Новый вид змей обнаружили в Китае
Закон Республики Казахстан О государственной службе Республики Казахстан
Достойный путь генерала Уразова
Профессионал, спортсмен, семьянин, полиглот
Россия – Казахстан: союз в сердце Евразии
Названы способы оплаты проезда в LRT Астаны
«Птичий дом» страны – в Коргалжыне
В Нацгвардии определили победителей турнира по мини-футболу
Нормативное постановление Конституционного Суда Республики Казахстан от 18 мая 2026 года № 80-НП
Где в мире самый быстрый рост числа миллиардеров
ИИ-решения для казахского языка
Лошадей Пржевальского выпустили в дикую природу на территории резервата «Алтын Дала»
Мудрый, добрый, человечный...
Мостостроителям дан срок до сентября
Бюджет, налоги и прозрачность: казашка рассказала о работе в администрации Мюнхена
Педагог с большой буквы
Казахстанцам с крупным первоначальным взносом снизят ставку по ипотеке
Как будут учиться студенты-медики: разъяснение мажилисмена
Сильные дожди с градом нагрянут в Казахстан
Начнут выращивать форель и осетра

Читайте также

Димаша Кудайбергена встретили в акимате Актюбинской области
Живая история степи: этнокультурный фестиваль пройдет в обл…
Казахстанский художник победил на старейшем арт-фестивале И…
Работу преподавателя КазНУИ покажут на Шанхайском кинофести…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]