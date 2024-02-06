Шымкентского чиновника задержали на совещании в акимате - видео

Совещание ненадолго прервали сотрудники Антикора, которые вошли в зал и вывели одного из чиновников

Фото: кадр из видео

Во время заседания в акимате под руководством акима Шымкента задержали чиновника. Видео задержания опубликовано на странице градоначальника Габита Сыздыкбекова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на OTYRAR

- Среди работников акимата много честных, но есть и продажные. Я сколько раз предупреждал, - говорит аким.

После глава городского Антикора заявил, что у них есть вопросы к некоторым сотрудникам, после чего Габит Сыздыкбеков заявил, чтобы забирали обвиняемых в коррупции.

- Коллеги, поймите меня правильно, у меня нет другого выхода. Я уже пять месяцев вас прошу, - сказал Габит Сыздыкбеков.

Совещание ненадолго прервали сотрудники Антикора, которые вошли в зал и вывели одного из чиновников. Им оказался исполняющий обязанности руководителя управления жилья.

Видео со страницы акима Шымкента и официального аккаунта Антикоррупционной службы РК.

Накануне сообщалось, что руководитель управления жилья города Шымкент подозревается в хищении бюджетных средств, выделенных на обеспечение сейсмической безопасности города.