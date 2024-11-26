«Сидеть дома скучно»

По документам стаж работы Сергея в сельском хозяйстве берет отсчет с 1967 года. То есть составляет без малого 60 лет. Сам же ветеран говорит, что начал помогать семье на ферме еще до школы.

В памяти остался эпизод из послевоенного детства: его, босоногого мальчика в черных сатиновых трусах, увидел на ферме проезжавший мимо председатель колхоза. Пятилетний ребенок изо всех сил помогал маме – носил сено, чистил загоны. Руководитель хозяйства, не говоря ни слова, завернул в сельский магазин, купил большую коробку конфет, печенье, пастилу... И вечером работнице от имени председателя передали для ее сына сладкий подарок. Так Сергей получил первую в своей жизни благодарность за труд.

– Мы жили в селе Узун-Булак Уланского района, – рассказал ветеран. – Сейчас оно называется Айыртау. После восьмилетки друзья отправились в город, и я с ними. Честно, мне не понравилось. Поэ­тому вернулся в село и стал работать в животноводстве.

Говорят, где родился, там и пригодился. В родном Уланском районе у Сергея Байназарова в селе Ново-Одесском появились свой дом, семья. Долгое время он работал на откорме скота в местном совхозе-техникуме. Был передовиком, депутатом района. В семейном альбоме можно найти фотокарточки, где сельский труженик в красивом строгом костюме участвует в районном заседании.

По словам ветерана, за хорошие показатели привесов ему давали премию в виде мотоцикла и автомобиля. Оба раза он попросил вместо техники коня. «Животных люблю», – с улыбкой заметил сельчанин.

После выхода на пенсию мужчина посидел несколько месяцев дома и понял: скучно. Как только его попросили помочь на ферме крупной корпорации, согласился. И вот уже восьмой год Сергей продолжает заниматься делом, в котором разбирается лучше, чем кто-либо.

– Главная трудность – погода, – рассказал животновод. – В шесть-семь часов утра я должен быть возле гурта, нельзя опаздывать. Какое-то время я работал в соседнем селе Айыртау, не всегда мог взять коня. Ходил пешком. Мороз минус пятьдесят, но я иду, потому что на мне ответственность, коров накормить надо.

Уход за скотом, может, и не самое сложное дело, но и здесь есть свои секреты. Сергей, например, давно подметил, что осенью стадо с удовольствием наваливается на спелый шиповник. И отлично прибавляет в весе на таком «лакомстве». В теплое время гурты находятся на отгоне под постоянным присмотром. В сельскохозяйственном ТОО специально оборудовали для пастухов передвижной деревянный домик. В нем чисто, есть электричество, плита, чтобы приготовить поесть.

Рабочий день начинается с рассветом: нужно следить, чтобы стадо не забрело куда попало. Чтобы вовремя пришло. Причем ответственность от работников требуется в любую погоду – дождь, жару, ветер... С началом холодов животные переводятся на стойловое содержание, при котором точно так же необходимо, чтобы работник вовремя приступал к выполнению обязанностей.

– Нужно любить природу, свою родину, – высказал мнение ветеран. – Необходимо быть ответственным. В селе все свое – хлеб, мясо, яйца, масло, молоко, овощи. Здесь хорошо жить, только не ленись. Но молодежь после школы все равно в город рвется.

Как повысить привлекательность села для молодых? По мнению Сергея Байназарова, сегодня нет проблем создать в сельском доме комфортные условия, например, обеспечить горячую воду, установить встроенную бытовую технику или душевую кабинку. И работы в селе – вагон и маленькая тележка. В любом хозяйстве востребованы водители, механизаторы, агрономы, животноводы. В чем сельские населенные пункты сильно проигрывают городу, так это в возможностях для развития. Для городских ребятишек и молодых людей распахнуты все двери: спортивные секции, музыкальные, художественные школы... В селах, как правило, все ограничивается стенами обычной школы.

– Молодежи некуда пойти, – поделился рассуждениями ветеран. – Нужно восстановить дома культуры, поставить там теннисные столы, бильярдные, открыть спортивные залы. Эту задачу должно решить государство.