Сила духа и патриотизма: Гвардейцы встретились с рекордсменом мира

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В воинской части 5517 Регионального командования «Батыс» Национальной гвардии МВД РК прошла встреча с выдающимся спортсменом и общественным деятелем Сергеем Цырульниковым. Участниками мероприятия стали военнослужащие войск правопорядка, студенты программы «Начальная военная подготовка» Института экономики, информационных технологий и профессионального образования университета Жангир-хана

Фото: пресс-служба Национальной гвардии МВД РК

Сергей Валерьевич Цырульников – рекордсмен Книги рекордов Гиннесса, многократный рекордсмен Казахстана, официальный посол Министерства туризма и спорта, меценат, обладатель государственных наград «Құрмет» и «Достық» – поделился своим опытом, обсудил важность физической и моральной подготовки молодёжи, а также подчеркнул роль патриотизма в становлении сильной личности.

- Для меня честь быть здесь, среди защитников Родины. Военная подготовка не только укрепляет тело, но и закаляет дух. Я верю, что каждый из вас сделает всё возможное для обеспечениябезопасности нашей страны, – отметил Сергей Цырульников.

В рамках визита в воинскую часть были организованы практические занятия, экскурсия по территории, а также воспитательные беседы со студентами. Казахстанский силач оставил памятную запись в книге почетных гостей. Особое внимание было уделено военно-патриотическому воспитанию молодёжи и важности формирования чувства ответственности за судьбу страны. Во время своего выступления в клубе воинской части Сергей Валерьевич продемонстрировал выдающиеся силовые показатели и провёл мастер-класс, продемонстрировав свои знаменитые трюки: на глазах публики он разогнул кованную подкову, надувал грелку, как воздушный шарик, а также голыми руками гнул стальные гвозди.

Командующий Региональным командованием «Батыс» генерал-майор Бекайдар Казкеев подчеркнул значимость подобных встреч.

- Воспитание молодого поколения – это один из ключевых приоритетов нашей работы. Мы стремимся передать защитникам страны не только военные навыки, но и моральные ориентиры, которые будут направлять их и в службе, и в жизни, - отметил Бекайдар Маратович.

Стоит отметить, что руководство университета Жангир-хана выразило благодарность командованию воинской части 5517 Национальной гвардии Республики Казахстан за организацию важного военно-патриотического мероприятия.

#армия #солдат #рекордсмен

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