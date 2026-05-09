Сила духа и верность долгу

День Победы
Людмила Макаренко
старший корреспондент отдела политики

В истории Казахстана День Победы навечно останется символом мужества, единства и огромной цены, заплаченной за мир. Каждой казахстанской семьи коснулись трагедия и испытания военного лихолетья.

фото из архива «КП»

С первых дней Великой Отечественной войны республика стала одной из главных опор фронта. Воевать ушли около 1,4 млн казахстанцев – едва ли не каждый пятый житель страны. Почти половина из них не вернулись домой. В сражениях участвовали 12 стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, десятки бригад и отдельных полков, сформированных в республике.

Особое место в военной летописи занимает боевой путь образованной в Алма-Ате легендарной 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова. Осенью 1941 года панфиловцы стоически обороняли подступы к Москве, показав пример силы человечес­кого духа и верности воинскому долгу.

Воины Казахстана участвовали во всех ключевых ратных событиях Великой Отечественной войны: обороне Брестской крепости, битвах за Москву и Сталинград, снятии блокадного кольца с Ленинграда, в сражениях на Курской дуге, освобождении Европы и штурме Берлина. Тысячи казахстанцев стали час­тью партизанского движения.

Имена Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова и многих других казахстанцев золотыми буквами вписаны в скрижали истории Великой Победы. Более 500 выходцев из Казахстана были удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо из них – Талгат Бегельдинов, Лео­нид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский – награждены «Золотой Звездой» дважды.

Победа ковалась и в глубоком тылу. Казахстан стал крупнейшим сырьевым и промышленным центром Советского Союза. В республику были эвакуированы сотни заводов и предприя­тий, тысячи людей с осажденных врагом территорий. Здесь наладили выпуск оружия и военного оборудования, боеприпасов, обмундирования, добывали и перерабатывали стратегически важные металлы и топливо. Исторические хроники свидетельствуют: девять из десяти пуль для обороны были отлиты из казахстанского свинца.

В колхозах сутками работали женщины, старики и подростки, выращивая сельхозпродовольствие для фронта. Жители республики собирали средства на строительство танков и самолетов, отправляли бойцам теплые вещи и продукты. Врачи и медсестры выхаживали раненых. А поэты, писатели и журналисты поддерживали воюющих сограждан патриотическими и проникновенными произведениями. Казахстан принял сотни тысяч эвакуированных, в том числе жителей блокадного Ленинграда, сирот и беженцев, для многих став вторым домом.

9 Мая – дата, неподвластная историческим корректировкам. Проходят десятилетия, но свет Великой Победы не меркнет. Вклад в нее казахстанцев – часть общего героического прошлого, которое не делится границами и временем.

Сегодня в стране не больше шести десятков ветеранов войны – живых свидетелей победной эпохи... Но подвиг единой победившей державы продолжает объединять поколения, народы и страны, напоминая, какой ценой был завоеван сегодняшний мир.

#память #история #День Победы #ВОВ #герои

Популярное

Все
День матерей отмечают в Казахстане
Аида Балаева поздравила казахстанцев с Днем матери
Выставка архивных документов и фотографий в честь Дня Победы открылась в Астане
В Анголе обнаружили массовое захоронение жертв политических репрессий
Мужчину спасли из горящего дома в области Ұлытау
Самат Нуртаза: «Историческая память и сильная армия – два столпа нашей Независимости в эпоху турбулентности»
Работник разбился насмерть на шахте в ВКО
Спектакль о героическом подвиге Маншук Маметовой показали в Астане
Основное ЕНТ стартовало в Казахстане: что важно знать абитуриентам
Скандальное видео из СОБРа: командир уволен после рукоприкладства в Атырау
За порчу природных и исторических объектов предусмотрена уголовная ответственность - МВД
Документальную драму о Бауыржане Момышулы представили в столице
Демонстрационный пролет истребителей пройдет в столице
Эрдоган по приглашению Токаева с госвизитом посетит Казахстан
Внедорожник насмерть сбил женщину в Кокшетау
В Атырау завершили расследование по делу об убийстве семьи
Айдар Арапов стал бронзовым призером домашнего турнира по дзюдо в Астане
«Праздник со слезами на глазах»: День Победы в Казахстане прошел в атмосфере памяти и уважения
Город, соединявший континенты
Казахстанские месторождения получают вторую жизнь благодаря… нейросети
Дожди с грозами ожидаются в Казахстане
В Астане начался второй этап LRT
В Алматы расширят выпуск спецтехники для ЧС
Казахстан обыграл Японию на ЧМ-2026 по хоккею
Участок объездной дороги в Астане перекроют на 10 дней
В Астане перекроют участок проспекта Тлендиева
Дожди, грозы и заморозки накроют Казахстан
Президенту показали суперкомпьютер Al-Farabium
Алматы примет международный турнир памяти Кажымукана
Единая система газоснабжения переходит к национальному оператору
Казахстанские триатлонисты завоевали награды на этапе Кубка Азии
Переходим к более открытой и гибкой системе - Аида Балаева о реформе миграционной политики
В Астане прошла ярмарка с участием 30 предпринимателей
В Сатпаеве предотвратили падение бетонной плиты с многоэтажки
Мангистау в цвету
Президент поручил правительству оценить влияние цифровой экономики на ВВП
Токаев посетил конюшню с арабскими скакунами
В Казахстане запустят производство композитных баллонов
Легких прогулок не ожидается
Сельчанин построил бизнес на переработке отходов в Туркестанской области
Иллюзия вечной молодости: спортивный врач о мифах и реальности биохакинга
В Астане изменили схему движения автобусов
Будущих летчиков начнут готовить со школы в Актобе
Скандальный автокортеж на улицах Шымкента: 12 машин водворены на штрафстоянку
В Караганде открылся креативный экохаб
Запускается новый железнодорожный маршрут «Астана – Талдыкорган»
Не нарушайте – вас снимают!
ГЭС на Иртыше наращивает мощность
В Астане нашли тайник с канистрами прекурсоров для производства наркотиков
Новые требования к приборам учёта воды ввели в Казахстане
Индекс старения населения заметно вырос в Казахстане
Выстраивать отечественную систему цифрового управления отраслями
Декада детской литературы проходит в казахстанских школах
Глава Православной Церкви Казахстана поздравил жителей республики с Пасхой
Гражданское правосудие Казахстана: глобальные тренды и национальные приоритеты
Серебро с золотым отливом
Следствие переводят в «цифру»: в МВД внедряют технологии в уголовный процесс
Рассмотрены перспективные направления

Читайте также

Военные музыканты исполнили песни военных лет для Бибигуль …
Память легендарного генерала Ивана Панфилова почтили в Аста…
Председатель Верховного Суда возложил цветы к памятнику Ман…
В Алматы почтили память генерала армии Сагадата Нурмагамбет…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]