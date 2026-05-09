Сила духа и верность долгу

С первых дней Великой Отечественной войны республика стала одной из главных опор фронта. Воевать ушли около 1,4 млн казахстанцев – едва ли не каждый пятый житель страны. Почти половина из них не вернулись домой. В сражениях участвовали 12 стрелковых и четыре кавалерийские дивизии, десятки бригад и отдельных полков, сформированных в республике.

Особое место в военной летописи занимает боевой путь образованной в Алма-Ате легендарной 316-й стрелковой дивизии под командованием генерала Ивана Панфилова. Осенью 1941 года панфиловцы стоически обороняли подступы к Москве, показав пример силы человечес­кого духа и верности воинскому долгу.

Воины Казахстана участвовали во всех ключевых ратных событиях Великой Отечественной войны: обороне Брестской крепости, битвах за Москву и Сталинград, снятии блокадного кольца с Ленинграда, в сражениях на Курской дуге, освобождении Европы и штурме Берлина. Тысячи казахстанцев стали час­тью партизанского движения.

Имена Маншук Маметовой, Алии Молдагуловой, Бауыржана Момышулы, Талгата Бегельдинова и многих других казахстанцев золотыми буквами вписаны в скрижали истории Великой Победы. Более 500 выходцев из Казахстана были удостоены звания Героя Советского Союза. Четверо из них – Талгат Бегельдинов, Лео­нид Беда, Иван Павлов, Сергей Луганский – награждены «Золотой Звездой» дважды.

Победа ковалась и в глубоком тылу. Казахстан стал крупнейшим сырьевым и промышленным центром Советского Союза. В республику были эвакуированы сотни заводов и предприя­тий, тысячи людей с осажденных врагом территорий. Здесь наладили выпуск оружия и военного оборудования, боеприпасов, обмундирования, добывали и перерабатывали стратегически важные металлы и топливо. Исторические хроники свидетельствуют: девять из десяти пуль для обороны были отлиты из казахстанского свинца.

В колхозах сутками работали женщины, старики и подростки, выращивая сельхозпродовольствие для фронта. Жители республики собирали средства на строительство танков и самолетов, отправляли бойцам теплые вещи и продукты. Врачи и медсестры выхаживали раненых. А поэты, писатели и журналисты поддерживали воюющих сограждан патриотическими и проникновенными произведениями. Казахстан принял сотни тысяч эвакуированных, в том числе жителей блокадного Ленинграда, сирот и беженцев, для многих став вторым домом.

9 Мая – дата, неподвластная историческим корректировкам. Проходят десятилетия, но свет Великой Победы не меркнет. Вклад в нее казахстанцев – часть общего героического прошлого, которое не делится границами и временем.

Сегодня в стране не больше шести десятков ветеранов войны – живых свидетелей победной эпохи... Но подвиг единой победившей державы продолжает объединять поколения, народы и страны, напоминая, какой ценой был завоеван сегодняшний мир.