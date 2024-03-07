Сила есть, ума не надо?

Безбилетнику удалось сбежать с места преступления, но полиция через несколько часов его задержала. Как рассказал директор КГУ «СмартАтырау» Арслан Аронов, в результате потасовки водитель получил травму лица.

– Причина нападения банальная: водитель потребовал оплатить проезд, и тот... обиделся. К сожалению, у нас половина населения не платит за проезд. К тому же он сломал валидатор. Теперь должен восстановить, – сказал Арслан Аронов.

Позже инцидент прокомментировали в областном департаменте полиции:

– 47-летний мужчина в общественном транспорте избил 49-летнего водителя автотранспорта, перевозившего пассажиров. В настоящее время назначена судебно-медицинская экспертиза с целью установления причиненных водителю телесных повреждений. В отношении подозреваемого начато досудебное расследование по факту хулиганства.

Многие жители Атырау выразили возмущение произошедшим. «Какое хулиганство, тут покушение на убийство... Видимо, недостаточно алматинского инцидента с гибелью людей», «крайне необходимо ужесточить статьи УК РК за противоправные действия против лиц при исполнении ими своих служебных обязанностей. Куда мы катимся? Еще один такой же «герой» избил водителя скорой помощи в Караганде. Только закон и право могут таких образумить», – высказывали свои мнения горожане.

К сожалению, такие инциденты в последнее время случаются все чаще. Подобный случай, как вспомнили атыраусцы, произошел в конце прошлого года в Алматы, но уже со смертельным исходом. На одном из городских маршрутов между пассажиром и водителем произошла словесная перепалка, после которой мужчина несколько раз кулаком ударил в лицо водителя-женщину. Она потеряла сознание, неуправляемый автобус наехал на людей возле остановки, а также столкнулся с четырьмя автомобилями.

В результате ДТП три человека погибли, четверо получили телес­ные повреждения. В отношении мужчины, ударившего водителя автобуса, было возбуждено уголовное дело по двум статьям.

Как говорит один из аксакалов, бывший председатель областного совета ветеранов Катимолла Ризуа­нов, такие поступки недопустимы. Многое зависит от воспитания человека, его среды обитания.

– Случай довольно показателен. Ведь нарушитель, судя по возрас­ту, не молодой человек, и у него, наверное, есть своя семья, дети. Какой он подает пример? К сожалению, сегодня мы замечаем очень большие проблемы в воспитании молодежи, очень много негативных примеров. Уважение к человеку, и в том числе к человеку труда, должно быть на первом месте. В нашем государстве должна быть диктатура порядка и закона, – считает Катимолла Ризуанов.

Как отметил Толыбай Шакиров, заместитель председателя Союза ветеранов афганской войны Атырауской области, ситуация не из приятных.

– Сейчас, в принципе, все меньше уважения к старшим. Мы даже когда в школы приходим на класс­ные часы, замечаем, что ученики будто из-под палки приходят на эти встречи, – отмечает Толыбай Шакиров.