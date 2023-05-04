Сильное женское плечо Свежий выпуск 4 мая 2023 г. 4:30 378 Раушан Утеулина Акмолинки – успешные руководители трехсот сельхозпредприятий из двух тысяч действующих в регионе. Форум Совета деловых женщин Акмолинской области BUSINESS Lady AQMOLA собрал более трехсот успешных бизнес-леди из разных регионов Казахстана и зарубежья. Как отметил заместитель акима области Малгаждар Таткеев, благодаря государственной поддержке ежегодно увеличивается доля женского предпринимательства, в том числе и в сельской местности. К примеру, сегодня в регионе более 56 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, 50% из которых возглавляют женщины. – Если в 2018 году мы строили планы, то сегодня говорим уже о конкретных мерах государственной поддержки, одним из инструментов которой стал проект «Мен – кәсіпкер». Базовыми его направлениями являются отраслевое обучение «Кәсіпке бағыт», «Центры развития женского предпринимательства», «Одно село – один продукт», – отметил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Нахипбеков. В Казахстане появилась отдельная программа по поддержке женского предпринимательства, оказывается помощь специализированным центрам, рассказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель Совета деловых женщин при президиуме НПП РК «Атамекен» Лаззат Рамазанова. Она отметила достижения проекта «Одно село – один продукт», направленный на развитие и укрепление потенциала местного общества и снижение уровня бедности в сельской местности. – В проекте республиканского бюджета у нас по этой программе значится 20 сел, но где найти для нее ресурсы? В Казахстане выросло число безработных женщин трудоспособного возраста, в тени остается категория женщин предпенсионного возраста, выпадающая из статистики. Многие из них готовы открывать свое дело, четко понимая сложившуюся ситуацию, брать на себя ответственность. К примеру, в Мангистауской области стартовал пилотный проект, в рамках которого государство будет субсидировать до 70% заработной платы, если предприниматели будут нанимать на работу женщин предпенсионного возраста. В настоящее время мы ведем переговоры с Министерством труда и социальной защиты населения, – сказала Лаззат Рамазанова. Безусловно, женщины, особенно сельские, нуждаются в поддержке, потому что в глубинке не так много возможностей для развития. Поддержка регионального бизнеса осуществляется в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, Национального проекта по развитию АПК на 2021–2025 годы. В помощь и программы кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс». Как отметил на форуме директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в 2022 году девяти акмолинкам на реализацию новых бизнес-идей выданы гранты на сумму 40 млн тенге, из которых три гранта получили сельские предпринимательницы. В рамках Национального проекта по развитию АПК на микрокредитование в сельских населенных пунктах и малых городах выделено 2,6 млрд тенге. #женщины #Акмолинскаяобласть #предприниматели #BUSINESSLadyAQMOLA