Сильное женское плечо

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Раушан Утеулина

Акмолинки – успешные руководители трехсот сельхозпредприятий из двух тысяч действующих в регионе.

Форум Совета деловых женщин Акмолинской области BUSINESS Lady AQMOLA собрал более трехсот успешных бизнес-­леди из разных регионов Казахстана и зарубежья.

Как отметил заместитель акима области Малгаждар Таткеев, благодаря государственной поддержке ежегодно увеличивается доля женского предпринимательства, в том числе и в сельской местности. К примеру, сегодня в регионе более 56 тыс. субъектов малого и среднего бизнеса, 50% из которых возглавляют женщины.

– Если в 2018 году мы строи­ли планы, то сегодня говорим уже о конкретных мерах государственной поддержки, одним из инструментов которой стал проект «Мен – кәсіпкер». Базовыми его направлениями являются отраслевое обучение «Кәсіпке бағыт», «Центры развития женского предпринимательства», «Одно село – один продукт», – отметил заместитель председателя правления НПП РК «Атамекен» Тимур Нахипбеков.

В Казахстане появилась отдельная программа по поддерж­ке женского предпринимательства, оказывается помощь специализированным центрам, рассказала заместитель председателя Национальной комиссии по делам женщин и семейно-демографической политике при Президенте РК, председатель Совета деловых женщин при президиуме НПП РК «Атамекен» Лаззат Рамазанова.

Она отметила достижения проекта «Одно село – один продукт», направленный на развитие и укрепление потенциала местного общества и снижение уровня бедности в сельской местности.

– В проекте республиканского бюджета у нас по этой программе значится 20 сел, но где найти для нее ресурсы? В Казахстане выросло число безработных женщин трудоспособного возраста, в тени остается категория женщин предпенсионного возраста, выпадающая из статистики. Многие из них готовы открывать свое дело, четко понимая сложившуюся ситуацию, брать на себя ответственность. К примеру, в Мангистауской области стартовал пилотный проект, в рамках которого государство будет субсидировать до 70% заработной платы, если предприниматели будут нанимать на работу женщин предпенсионного возраста. В настоящее время мы ведем переговоры с Министерством труда и социальной защиты населения, – сказала Лаззат Рамазанова.

Безусловно, женщины, особенно сельские, нуждаются в поддержке, потому что в глубинке не так много возможностей для развития. Поддерж­ка регионального бизнеса осуществляется в рамках Нацио­нального проекта по развитию предпринимательства на 2021–2025 годы, Нацио­нального проекта по развитию АПК на 2021–2025 годы. В помощь и программы кредитования АО «Фонд развития предпринимательства «Даму», АО «Аграрная кредитная корпорация», АО «КазАгроФинанс».­

Как отметил на форуме директор Палаты предпринимателей Акмолинской области Ерканат Мусылманбек, в рамках Национального проекта по развитию предпринимательства в 2022 году девяти акмолинкам на реализацию новых бизнес-идей выданы гранты на сумму 40 млн тенге, из которых три гранта получили сельские предпринимательницы. В рамках Национального проекта по развитию АПК на микрокредитование в сельских населенных пунктах и малых городах выделено 2,6 млрд тенге.

#женщины #Акмолинскаяобласть #предприниматели #BUSINESSLadyAQMOLA

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