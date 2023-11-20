Сильные осадки и усиление ветра ожидаются в Казахстане

РГП "Казгидромет" предоставило прогноз погоды по Казахстану на 21-23 ноября, передает корреспондент Kazpravda.kz
По информации метеорологов, в ближайшие трое суток большая часть Казахстана будет находиться во власти активного циклона.
Пройдут осадки в виде дождя и снега. Сильные осадки (дождь, снег) ожидаются 22 ноября на западе, северо-западе, 22-23 ноября на юге, юго-востоке.
По республике синоптики прогнозируют усиление ветра 15-28 м/с, в северной половине с метелью, гололед.
"К концу периода на западе страны ожидается понижение температуры воздуха до 2-12 мороза, на востоке республики повышение температуры ночью от 8-13 мороза до 0-5 тепла. На остальной территории Казахстана значительных колебаний в температурном фоне не ожидается", – сообщили в "Казгидромете".