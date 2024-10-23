Сильные дожди ожидаются в Казахстане в ближайшие дни

Синоптики рассказали о погоде на 24-26 октября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на РГП «Казгидромет»

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В ближайшие трое суток на большей части страны под влиянием циклона сохраняется неустойчивая погода. Ожидаются осадки.

«К примеру, 24 октября на юго-востоке страны прогнозируют сильные дожди, в горных районах – снег. По республике также ожидаются усиление ветра, туман и гололедные явления», - сообщили в пресс-службе РГП «Казгидромет».

Метеорологи подчеркнули, что в температурном режиме существенных изменений не ожидается.