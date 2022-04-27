Символ казахстанского вуза в виде вымпела побывал в космосе

В рамках юбилея Кокшетауского университета им. Ш. Уалиханова (Ualikhanov University), которому в этом году исполняется 60 лет, на Международную космическую станцию (МКС) был направлен вымпел вуза.

18 марта 2022 года вымпел Ualikhanov University был доставлен на МКС пилотируемым кораблем «Союз МС-21», а 30 марта на спускаемом аппарате космического корабля «Союз МС-19» с российско-американским международным экипажем вымпел был доставлен на землю. Данная миссия была поддержана Министерством образования и науки РК и осуществлена при содействии Аэрокосмического комитета Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

На вымпеле с автографами космонавтов и астронавтов поставлена специальная печать Международной космической станции, свидетельствующая о пребывании вымпела в космосе. Эта печать находится на борту международной космической станции, и она никогда не вернется на Землю. Со временем она будет утилизирована, но ее штамп является доказательством того, что ­объект действительно побывал в космосе.

Стоит отметить, что это первый факт пребывания вымпела казахстанского университета в космосе. До этого в космос свои вымпелы отправлял ряд зарубежных вузов, в их числе Массачусетский технологический институт, Московский государственный университет им. М. Ломоносова, Воронежский государственный университет и ряд других.

Вымпел будет выставлен на стендах главной экспозиции Ualikhanov University и будет олицетворять высокую репутацию университета и его важное значение в подготовке компетентных кадров для экономики и народного хозяйства Акмолинской области и всего Казахстана в целом.