Символ согласия

День благодарности – праздник благородный. Он символизирует уважение и добрососедство, благодарность казахстанцев друг другу и казахскому народу за поддержку и взаимопонимание в сложные периоды истории. В этот день мы еще и еще раз размышляем о цене гуманизма, доброты, дружбы, взаимопомощи.

День Благодарности мы отмечаем в первый день весны – в день образования Ассамблеи народа Казахстана.

Как много связано в нашей жизни с ассамблеей!

Ассамблея способствовала консолидации этносов в единый народ Казах­стана. Стала уникальным инструментом общественного согласия, обеспечивала эффективное взаимодействие в сфере межэтнических отношений. Ассамблея превратилась из консультативно-совещательного органа в конституционный институт. А ведь все это далось нелегко.

Не секрет, что на заре независимости этнические проблемы в стране стояли весьма остро. Откровенно говоря, немало людей не верили в будущее Казахстана. Некоторые, как говорится, «сидели на чемоданах», находились в подвешенном состоянии. Были попытки внешнего влияния на этносы Казахстана. Властям приходилось жестко пресекать любые формы национального радикализма, принимать превентивные меры по недопущению политизации сферы межэтнических отношений.

Вот в такой сложной ситуации в 1995 году была создана наша ассамблея.

Могу сказать, что имею ­самое прямое отношение к истории зарождения ассамблеи. В 1992 году, будучи заместителем заведующего отделом культуры и межнацио­нальных отношений Аппарата Президента, я принимал участие в проведении Форума народов Казахстана. А в 1995-м, работая первым заместителем заведующего отделом внутренней политики Администрации Президента, курировал вопросы межнациональных отношений, культуры и средств массовой информации, имел возможность участвовать в подготовке проектов Указа ­Главы государства об образовании Ассамблеи народа Казахстана и Положения об АНК.

В течение этих 30 лет в разные годы и в разной степени я был непосредственно связан с ассамблеей. Дважды был избран в Парламент от Ассамблеи народа Казахстана, работал руководителем депутатской группы АНК в Мажилисе.

Ассамблея народа Казахстана стала уникальным, не имеющим на тот ­момент аналогов ни в ближнем зарубежье, ни во всем мире принципиально новым институтом гармонизации межэтнических отношений. Кстати, в 2018 году мы в сос­таве делегации АНК побывали в Москве, посетили администрацию Президента, Комитет Государственной Думы по делам национальностей, Федеральное агентство по делам национальностей. И везде нам говорили, что Ассамблея народов России создана по образу и подобию Ассамблеи народа Казахстана. Именно ассамблея в первую очередь обеспечила консолидацию и интеграцию этносов на основе казахстанской идентичности и гражданства. Обеспечение полного равноправия всех соотечественников, приоритет прав и свобод человека и гражданина являются главным залогом сохранения межэтнического согласия. Сегодня мы видим, что игнорирование принципа недопустимости дискриминации по любым признакам может оказаться просто катастрофичным для государственности.

Тридцатилетие ассамблеи проходит в период беспрецедентного обострения геополитических разногласий в мире, в том числе и на нашем евразийском пространстве. Сейчас очень важно не поддаваться разного рода провокациям. В частности, в вопросах межгосударственных, межэтнических отношений. Эта сфера традиционно отличается сверхчувствительностью.

В социальных сетях полно недостоверной информации, безответственных постов и комментариев, потенциально способных привести к разжиганию межнациональной розни, росту напряженности в межгосударственных отношениях. Считаем возможным еще раз пересмотреть отношение не только к создателям, но и к распространителям фейков, провокационных постов. Пока многие думают так: «Ну, увидел, ну, отправил, я при чем тут? Я ведь не согласен со сказанным». Нет, распространение, то есть расширение аудитории – это уже позиция. Тиражируя данную позицию, человек, даже сам того не желая, уже оказывает поддержку.

То же самое касается модераторов сайтов. Они обязаны регулярно следить за контентом, чтобы предотвратить появление материалов, постов, комментариев антиконституционного характера. Кстати, «модератор» происходит от латинского moderor – «умеряю», «сдерживаю»... Это никакая не цензура. Это элементарная социальная гигиена общества.

Основной закон страны запрещает разжигание социальной, расовой, национальной, религиозной, сословной и родовой розни. Тут придется процитировать Президента, который говорил: «Ни одно слово, сказанное против единства и мира в нашей стране, не должно остаться без ответа».

Недавно в «Казахстанской правде» заместитель председателя Научно-экс­пертного совета АНК академик НАН РК Зарема Шаукенова размышляла о роли Ассамблеи народа Казахстана в консолидации соотечественников в единую нацию. Да, ассамблея как ключевой институт, укрепляющий фундамент государственности и единства, должна стать площадкой единения всего народа. Время, когда она ставила перед собой в основном культурно-просветительские задачи, когда проявляла себя, как правило, в дни различных торжеств и празднеств, прошло. Отрадно, что в сегодняшней деятельности АНК мы наблюдаем трансформацию, соответствующую велению времени. Сейчас самое главное – формирование у людей патриотизма, чувства привязанности к единой Родине, гордости за свою страну.

А нам есть чем гордиться. Казахстан – достаточно зрелое, состоявшееся государство. Да, немало у нас проблем. О них мы говорим открыто, честно. Восстанавливаем справедливость во всем. Но справедливость нужна и при реальной оценке социально-экономического положения страны. Да и при показе действительности необходимо все-таки соблюсти разумный баланс между позитивом и негативом. Не надо посыпать голову пеплом и бесконечно заниматься самобичеванием, по сути дела – самоунижением, что может способствовать лишь снижению социального оптимизма народа.

Все познается в сравнении: внутренний валовый продукт Казахстана с населением около 20 млн человек в полтора раза превышает суммарный ВВП четырех соседних государств – Узбекистана, Кыргызстана, Туркменистана, Таджикистана с общим населением более 52 млн человек. Говоря так, естественно, мы ни в коем случае не призываем к самоуспокоению. Президент ставит задачу удвоения ВВП страны.

Порукой всему – труд. Совместный труд на благо нашей общей Родины. Касым-Жомарт Токаев объявил 2025 год Годом рабочих профессий и отметил: «Предстоит многое сделать для повышения авторитета человека труда, продвижения ценностей трудолюбия и профессионализма».

Мы должны предъявлять более высокие требования к уровню этнологических и политологических исследований наших ученых. К сожалению, из-за слабой проработки данной темы отдельные граждане до сих пор плохо различают даже такие простые понятия, как «нация» и «национальность». В казахскоязычной среде данная путаница усиливается еще и тем, что эти понятия обозначаются одним общим словом «ұлт».

Естественно, это взаимосвязанные, но не идентичные понятия. Если говорить упрощенно: нация – политическая общ­ность людей, а национальность – их этническая принадлежность. Именно по этой причине этносы изучает этнология, а нацию – политология.

Мы говорим «национальная безопас­ность», «национальное богатство», «Национальный банк», «Национальная библиотека», разумеется, с привязкой ко всей нации как синониму понятия «государство». Не зря же самая авторитетная международная организация в мире называется «Организация Объединенных Наций». В любой стране должна быть одна нация. Когда мы говорим «многонациональная страна», то имеем в виду национальности.

Гражданская и этническая идентичность вовсе не противоречат друг другу, то есть, став казахстанцем, представителем общей, единой нации, естественно, человек остается казахом, русским, украинцем, уйгуром, узбеком по национальности. Потому что нация – это более позднее образование, чем этнос, народ, национальность, и качественно высшая ступень.

Здесь, к сожалению, приходится еще раз напоминать, по сути, банальные вещи. Общеизвестно, что обычно нация строится на базе этносов, которых свела вместе историческая судьба. И в мировой прак­тике, и в международном праве нация воспринимается в качестве совокупности всех граждан государства независимо от их этнической принадлежности. Под нацией принято понимать политическую общность людей, чаще всего выражающую­ся в государственности. Именно поэтому ученые считают, что нация – феномен в первую очередь политический, и только потом – этнический и социальный.

Чтобы быть развитым, крепким и сплоченным обществом, казахстанцы должны не просто представлять целостность различных этнических групп. Мы должны быть единой нацией. Приверженной одним и тем же ценностям, идеалам. Для этого нам необходимо быть более чуткими, уважительными по отношению друг к другу. И лучше знать друг друга.

В связи с этим мне вспоминаются события далекого 1966 года. Тогда случился знаменитый Кашмирский конфликт между Индией и Пакистаном – территориальный спор, который вылился в нас­тоящую кратковременную войну. В том же году в Ташкенте состоялась историчес­кая встреча руководителей двух стран при посредничестве Алексея Косыгина – председателя Совета Министров СССР. И в те самые дни мы, ученики 8-го класса, возвращаясь из школы, поспорили о том, кто прав: Индия или Пакистан? И пришли к выводу, что права Индия.

Почему? Мы, естественно, не разбирались в споре о том, кому должна принадлежать земля Кашмирская. Мы знали одно. Мы любим индийское кино. С удовольствием слушаем индийские песни, с умилением смотрим индийские танцы. А пакистанские фильмы мы тогда не знали. Соответственно, не знали ни песен, ни танцев той страны. Хотя Пакистан – это мусульманское государство.

Казалось бы, даже по этой простой причине мы вроде должны бы более благосклонно относиться к позиции Пакистана, а не к позиции Индии. Нет, мы сочли, что права Индия. Ни в чем не разбираясь. Это о чем говорит? Это говорит о следующем: чтобы любить, ценить, уважать, люди должны сначала знать. Таким образом, мы должны больше, качественнее и интереснее писать, говорить об истории, традициях, обычаях, культуре этносов Казахстана.

Наш народ на протяжении всей истории не раз проявлял мудрость и силу. Уверен, если мы сохраним внимание и доверие друг к другу, нашу сплоченность, то казахстанцы могут достойно встретить самые серьезные вызовы. И мы приумножим главное богатство государства – наше единство, завещанное предками.

Да будет так!