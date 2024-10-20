Синнер одолел Алькараса на Six Kings Slam в Эр-Рияде

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Игроки выдали космический уровень тенниса. Похоже, новая «Большая двойка» окончательно сформировалась.

В Эр-Рияде завершился выставочный турнир Six Kings Slam. В первой встрече дня, призванной определить судьбу третьего места, играли 24-кратный чемпион турниров «Большого шлема» Новак Джокович и 22-кратный победитель мэйджоров Рафаэль Надаль, прощающийся с теннисом. Джокович победил Надаля — 6:2, 7:6 (7:5). А по окончании матча саудовцы подарили Рафе золотую ракетку.

А в финале турнира встретились молодые суперзвёзды. 23-летний Янник Синнер, двукратный чемпион мэйджоров, вышел на корт с 21-летним Карлосом Алькарасом, четырёхкратным победителем ТБШ. Синнер в полуфинале оказался сильнее Джоковича, а Алькарас победил Надаля. И тут борьба обещала быть серьёзнее, чем в первой встрече, — не только по той причине, что у молодёжи больше сил и энергии, но и потому, что на кону стояли $6 млн, причитающиеся победителю. В среднем по $2 млн за каждый матч (с учётом четвертьфинала) — неплохой приз.

Это противостояние только набирает обороты, хотя Синнер и Алькарас уже провели немало очных матчей. Из 10 официальных поединков шесть выиграл испанец, в том числе все три в 2024-м: в полуфинале Индиан-Уэллса (1:6, 6:3, 6:2), на той же стадии «Ролан Гаррос» (2:6, 6:3, 3:6, 6:4, 6:3) и в финале Пекина (6:7 (6:8), 6:4, 7:6 (7:3)).

Синнер заверил, что серьёзно отнесётся к финалу, несмотря на выставочный характер турнира.

Алькарас же перед встречей с Синнером признался, что считает итальянца лучшим теннисистом в мире.

И теннисисты не подкачали. Ни разу не возникло ощущения, что это выставочная игра, — оба игрока отдавали борьбе все силы.

На старте матча у Алькараса были проблемы. Первая подача проходила у него едва ли в одном случае из трёх, и в таких условиях Синнер, который здорово подавал, не имел особых трудностей. В четвёртом гейме итальянец добился брейка, после чего подтвердил его — 4:1. Тут испанец разобрался наконец с подачей и, отыграв брейк в седьмом гейме, в восьмом гейме ушёл с брейк-пойнта и сравнял счёт — 4:4. Одно из очков на этом отрезке Карлос выиграл красивейшим реверсом, после которого Янник пробил в сетку.

В 10-м гейме Алькарасу также пришлось попотеть, чтобы защитить подачу. Семь с половиной минут понадобилось Карлосу, чтобы не дать забрать Синнеру сет, — 5:5. Два гейма спустя состоялся тай-брейк. Там испанцу хватило первого же сетбола — 7:6 (7:5) за 1 час 6 минут. В решающем розыгрыше у итальянца был буквально миллиметровый аут по длине. Услышав крик «аут» от линейного, Янник недовольно взмахнул ракеткой.

В начале второй партии на корте на несколько секунд погасло основное освещение. Похоже, это немного сбило Алькараса, который в этом третьем гейме отдал подачу.

В оставшейся части сета испанец регулярно имел проблемы в своих геймах и лишь в одном случае защитил подачу, да и там пришлось отыгрывать четыре брейк-пойнта. У Синнера же случился лишь один срыв, в шестом гейме, когда он под ноль проиграл подачу и позволил оппоненту сравнять счёт — 3:3. Однако после этого Янник забрал три гейма подряд и перевёл финал в третий сет — 6:3 за 39 минут.

В решающем сете подающие спокойно брали свои геймы. В восьмом гейме Алькарас неожиданно провалил подачу, допустив две двойные, Синнер сделал брейк и вышел подавать на титул. Девятый гейм он взял под ноль — 6:7 (5:7), 6:3, 6:3 за 2 часа 21 минуту.

Таким образом, выставочный турнир Six Kings Slam выиграл Синнер, получивший за это $6 млн, а Алькарас занял второе место. Третьим стал Джокович, а четвёртым — Надаль. Даниил Медведев и Хольгер Руне, выбывшие в четвертьфиналах, разделили пятую и шестую строчки.