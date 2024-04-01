Синнер разгромил Димитрова и станет второй ракеткой мира

Теннис
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Итальянец победил 25 из 26 последних матчей, передает Kazpravda.kz

Фото: Bukmekerov.net

Янник Синнер обыграл Григора Димитрова со счетом 6:3, 6:1 на «Мастерсе» в Майами и взял третий титул в этом сезоне, сообщает Sports.ru.

В понедельник 22-летний итальянец обойдет в рейтинге Карлоса Алькараса, станет второй ракеткой мира и обновит личный рекорд.

Он победил в 3 из 4 турниров в этом сезоне.

Итальянец выиграл 6 из 7 последних финалов, 3 из 3 в 2024-м. Это его 13-й титул ATP.

Это также второй финал «Мастерса», который Синнер выиграл.

Итальянец победил 25 из 26 последних матчей, в 22 из них – в этом сезоне.

#теннис #Янник Синнер #Miami Open

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