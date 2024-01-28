Синнер выиграл Australian Open

Он отыгрался с 0:2 по партиям в финале, передает Kazpravda.kz

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Янник Синнер на Australian Open выиграл первый турнир «Большого шлема» в карьере.

22-летний итальянец стал самым молодым чемпионом турнира с 2008 года. Тогда титул взял 20-летний Новак Джокович.

Сегодня он обыграл Даниила Медведева – 3:6, 3:6, 6:4, 6:4, 6:3.

Синнер восьмым в Открытой эре отыгрался с 0:2 в финале ТБШ. Последним это сделал Надаль в матче с Медведевым, до испанца – Новак Джокович на «Ролан Гаррос»-2021 в матче со Стефаносом Циципасом.

Медведев – единственный, кто дважды упустил в финалах «Больших шлемов» преимущество 2:0 по сетам.