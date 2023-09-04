Партию наркотиков почти на 100 млн тенге изъяли в Костанайской области

В городе Костанае полицейские изъяли особо крупную партию синтетического наркотика, передает корреспондент Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу ДП области.

Фото: пресс-служба ДП Костанайской области

По словам начальника управления по противодействию наркопреступности Нуржана Ахметова, на съемной квартире задержаны 21- и 22-летние жители Костаная, подозреваемые в распространении синтетических наркотиков.

В их жилье полицейские изъяли более 4 кг а-PVP, электронные весы, 240 мини-магнитов, изоленту, фольгу и другие приспособления для расфасовки наркотика.

По данным ДП, стоимость более 15 тысяч доз изъятых наркотиков на черном рынке составляет около 100 млн тенге.

Подозреваемые арестованы. Начато досудебное расследование по части 3 уголовной статьи «Незаконные изготовление, переработка, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта, пересылка либо сбыт наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов». Санкция статьи предполагает наказание до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества.

По информации департамента, с начала года полиция в Костанайской области из незаконного оборота изъяла 328 кг различных наркотических средств.