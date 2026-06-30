Система легкорельсового транспорта Tarlan Astana перевезла более 3 млн пассажиров

Среднесуточный пассажиропоток составляет около 70 тысяч человек, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны

Фото: акимат

С момента запуска системой легкорельсового транспорта Tarlan Astana воспользовались 3,1 млн пассажиров.

Среднесуточный пассажиропоток составляет около 70 тысяч человек, что свидетельствует о высокой востребованности системы среди жителей и гостей столицы.

Tarlan Astana становится одним из ключевых видов общественного транспорта города, обеспечивая быстрое, комфортное и удобное передвижение.

Напомним, что в столице также приступили к реализации второй очереди проекта Tarlan Astana в направлении Косшы. Осуществление проекта позволит обеспечить дальнейшее развитие транспортной инфраструктуры столицы, повысить транспортную доступность и создать более комфортные условия для передвижения жителей и гостей города.