Вчера Правительство дало старт серии брифингов отраслевых министерств, посвященных итогам уходящего года. Следует отметить, что теперь подобные встречи будут проходить в формате таунхолла. Эта новация переводит коммуникацию государственных органов со СМИ из режима формального отчета в форму открытого диалога.

Первым отраслевым ведомством, которому выпало открыть серию брифингов нового формата, стало Министерство энергетики.

В своем выступлении перед журналистами и отраслевыми экспертами министр энергетики Ерлан Аккенженов отметил, что уходящий 2025 год можно смело назвать периодом системной трансформации энергетической отрасли, ее качественных структурных изменений. Исполнение стратегических поручений Главы государства потребовало смены самой парадигмы развития. Министерство преодолело экватор в реализации масштабных реформ, инициированных Президентом. Главной целью остается­ укрепление энергетической безопасности как фундамента экономического суверенитета страны.

Что касается нефтегазового сектора, то здесь ключевым событием стало полное завершение проекта будущего расширения на месторождении Тенгиз. Ввод в эксплуатацию завода третьего поколения обеспечит прирост добычи нефти на 12 млн тонн ежегодно.

Решительные шаги предприняты в сфере регулирования внутреннего рынка ГСМ. Во исполнение Указа Президента о либерализации цен в стране отказались от ручного управления ими и перешли на рыночные механизмы. Это позволило запустить процесс глубинного оздоровления отрасли и дало возможность насытить рынок горючим, исключить предпосылки для возникновения его дефицита.

Важным в работе энергетического ведомства следует считать утверждение конкретных производственных ориентиров развития отрасли до 2040 года. Работа базируется на трех ключевых принципах: мощности, качестве и отраслевой науке.

– Мы поставили цель – довес­ти объем переработки нефти с нынешних 18 миллионов до 39 миллионов тонн в год, – сообщил Ерлан Аккенженов. – Для этого предусмотрено расширение трех действующих НПЗ. И здесь у нас уже есть конкретный результат: завершен проект модернизации завода CaspiBitum. Мощность переработки возросла в полтора раза – до 1,5 миллиона тонн нефти в год с увеличением выработки битума с 500 тысяч до 750 тысяч тонн в год, что полностью покрывает потребности дорожной отрасли Казахстана.

По информации спикера, продолжается работа по расширению Шымкентского НПЗ. Это увеличит мощность переработки нефти на заводе с 6 млн до 12 млн тонн в год. Модернизации ждут Атырауский НПЗ и Павлодарский НХЗ. Ведется поиск потенциальных инвесторов для осуществления нового проекта НПЗ с мощностью переработки в 10 млн тонн нефти в год.

В рамках стратегии углеродной нейтральности закреп­ляется переход на высокие экологические стандарты неф­тепродуктов К5+. Это вклад энергетиков в экологию городов страны и здоровье нации. Техническая модернизация обеспечит внедрение технологий, повышающих глубину переработки нефти до 94%.

– В секторе глубокой переработки мы неукоснительно следуем курсу на диверсификацию. Отечественная нефтегазохимия демонстрирует двузначный темп роста, утверждаясь в роли нового драйвера несырьевого экспорта. Объем производства продукции за год увеличился на 12%. При этом Казахстан начал системные поставки на внешние рынки продукции глубокого передела – полипропилена, бензола и параксилола, – проинформировал министр. – Будущее отрасли мы связываем с фазой масштабного строительства. В республике сооружаются уникальные нефтехимические комплексы мирового уровня. В Атырауской области уже на треть построена установка пиролиза будущего завода полиэтилена, а в Павлодаре дан старт предприятию по выпуску алкилата.

На дворе – первый месяц зимы, поэтому актуальны вопросы прохождения отопительного сезона. В этой чувствительной сфере жизнеобеспечения достигнут важный результат – удалось остановить многолетнее нарастание степени изношенности инфраструктуры и запустить цикл масштабного обновления активов. Доказана эффективность внедренного принципа «Тариф в обмен на инвестиции», в результате чего рост капиталовложений в ремонт электростанций составил 20%. Впервые за долгие годы общий показатель амортизации основного оборудования ТЭЦ по стране начал снижаться, достигнув отметки 61%.

Министерство энергетики последовательно осуществляет­ проекты по линии зеленых технологий. Сегодня Казахстан становится привлекательной площадкой для мировых инвес­торов в сфере возобновляемой энергетики. По состоянию на третий квартал года доля чис­той генерации превысила 7% от общего объема выработки, а число станций достигло 159.

В этом году удалось завершить ряд значимых проектов суммарной мощностью 266 МВт. Так, новые ветряные станции в Карагандинской и Улытауской областях, солнечные парки в Кызылординской и Мангис­тауской уже начали работу и вносят вклад в энергосистему республики.

Впервые прошел крупный аукцион на строительство вет­ряной электростанции гигаваттного класса с системами накоп­ления энергии – шаг, который открывает путь к созданию более гибкой и устойчивой энергосети. Этот опыт показывает готовность рынка к крупным инициативам и растущий спрос на современные решения.

В газовой сфере решаются две задачи: укрепление ресурс­ной базы и социальная газификация. Начаты масштабные геологоразведочные работы и ввод новых мощностей. Их график расписан на период до 2029 года. Нынче введены в эксплуатацию новые газовые месторождения Хайркелди, Тузколь и Тасбулат. Ввод месторождения Тасбулат позволил дозагрузить мощности Казахского газоперерабатывающего завода в Мангистау.

Природный газ стал доступным благом для жителей самых удаленных регионов: уровень газификации страны достиг 64,2%. Государство направило на развитие газовой инфраструктуры более 112 млрд тенге, что позволило осуществить более сотни проектов по всей стране. Результат этих инвестиций измеряется конкретным улучшением качества жизни: доступ к голубому топливу в 2025 году получили еще 350 тыс. граждан в 95 населенных пунктах.

География работ охватила практически всю карту Казахстана. В Акмолинской области газифицирован город-спутник Косшы с населением свыше 100 тыс. человек, а также село Талапкер. В столице уровень охвата приблизился к 97%, подключены крупные жилые массивы. До конца года завершатся работы в микрорайоне Уркер.

Мощный импульс развития получили и южные регионы. В Туркестанской области реализация проектов на сумму свыше 10 млрд тенге обеспечила газом почти 100 тыс. жителей. Планомерно ведется строительство подводящих сетей в Жамбылской области и области Жетысу.

В Западно-Казахстанской области начато строительство газопровода высокого давления Ростоши – Тайпак, который решит многолетнюю проблему газоснабжения Акжаикского и Теректинского районов. Главным же инфраструктурным достижением года стал досрочный ввод в эксплуатацию магистрального газопровода Талдыкорган – Ушарал. Строительство этой 300-километровой артерии завершено с опережением графика.

В настоящее время внедряется единая система управления ТЭК (EnergyTech). Она объединяет все десять ключевых сфер – от недропользования и переработки до угольной промышленности – в единый цифровой контур. Полный его запуск сос­тоится к 2027 году, при этом уже сегодня семь цифровых сервисов работают в реальном режиме.

Особый акцент делается на искусственный интеллект. Внед­ряемые инструменты ИИ уже доказывают свою эффективность на практике. Технологии позволяют находить скрытые повреждения там, где их не может видеть человек, что значительно сокращает расходы на ремонт. Экономический эффект исчисляется десятками мил­лиардов тенге.

Отрасль мобилизована на выполнение главной задачи – обеспечить растущую экономику надежной энергией и повысить качество жизни граж­дан Казахстана.