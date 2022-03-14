Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 марта
Общество , Здравоохранение
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 8
– город Алматы - 31
– город Шымкент - 1
– Акмолинская область - 1
– Алматинская область - 4
– Восточно-Казахстанская область - 1
– Жамбылская область - 1
– Карагандинская область - 1
– Костанайская область - 2
– Павлодарская область - 1
– Северо-Казахстанская область - 12
– Туркестанская область - 1
Всего в стране выявлено 1 304 506 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 281 182.