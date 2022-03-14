Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 14 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 14 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлены 64 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 8

– город Алматы - 31

– город Шымкент - 1

– Акмолинская область - 1

– Алматинская область - 4

– Восточно-Казахстанская область - 1

– Жамбылская область - 1

– Карагандинская область - 1

– Костанайская область - 2

– Павлодарская область - 1

– Северо-Казахстанская область - 12

– Туркестанская область - 1

Всего в стране выявлено 1 304 506 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 211 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 281 182.