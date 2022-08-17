Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 17 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 236
– город Алматы – 88
– город Шымкент – 11
– Акмолинская область – 78
– Актюбинская область – 61
– Алматинская область – 6
– Жетысуская область – 29
– Атырауская область – 27
– Восточно-Казахстанская область – 31
– Абайская область – 12
– Жамбылская область – 6
– Западно-Казахстанская область – 105
– Карагандинская область – 137
– Улытауская область – 4
– Костанайская область – 85
– Кызылординская область – 27
– Мангистауская область – 31
– Павлодарская область – 71
– Северо-Казахстанская область – 49
– Туркестанская область – 10
Всего в стране выявлен 1 379 791 заболевший.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 344 462.
На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 957 человек (–21 656+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 899 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.