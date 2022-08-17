Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 17 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 17 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 104 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 236

– город Алматы – 88

– город Шымкент – 11

– Акмолинская область – 78

– Актюбинская область – 61

– Алматинская область – 6

– Жетысуская область – 29

– Атырауская область – 27

– Восточно-Казахстанская область – 31

– Абайская область – 12

– Жамбылская область – 6

– Западно-Казахстанская область – 105

– Карагандинская область – 137

– Улытауская область – 4

– Костанайская область – 85

– Кызылординская область – 27

– Мангистауская область – 31

– Павлодарская область – 71

– Северо-Казахстанская область – 49

– Туркестанская область – 10

Всего в стране выявлен 1 379 791 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 431 человек выздоровел от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 344 462.

На 17 августа лечение от КВИ продолжают получать 21 957 человек (–21 656+ и 301 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 058 пациентов, на амбулаторном уровне – 20 899 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 37 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 6 пациентов, на аппарате ИВЛ – 4 пациента.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 17 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.