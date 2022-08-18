Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 210
– город Алматы – 95
– город Шымкент – 11
– Акмолинская область – 87
– Актюбинская область – 57
– Алматинская область – 10
– Жетысуская область – 22
– Атырауская область – 44
– Восточно-Казахстанская область – 28
– Абайская область – 18
– Жамбылская область – 20
– Западно-Казахстанская область – 120
– Карагандинская область – 133
– Улытауская область – 42
– Костанайская область – 72
– Кызылординская область – 10
– Мангистауская область – 29
– Павлодарская область – 85
– Северо-Казахстанская область – 69
– Туркестанская область – 7
Всего в стране выявлены 1 380 960 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 1 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 345 689.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 августа
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.