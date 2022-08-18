Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 августа

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 августа, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 1 169 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 210

– город Алматы – 95

– город Шымкент – 11

– Акмолинская область – 87

– Актюбинская область – 57

– Алматинская область – 10

– Жетысуская область – 22

– Атырауская область – 44

– Восточно-Казахстанская область – 28

– Абайская область – 18

– Жамбылская область – 20

– Западно-Казахстанская область – 120

– Карагандинская область – 133

– Улытауская область – 42

– Костанайская область – 72

– Кызылординская область – 10

– Мангистауская область – 29

– Павлодарская область – 85

– Северо-Казахстанская область – 69

– Туркестанская область – 7

Всего в стране выявлены 1 380 960 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 1 227 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 345 689.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 18 августа

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.