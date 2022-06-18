Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 18 июня

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 18 июня, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 18 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 7

– город Алматы – 8

– Акмолинская область – 1

– Павлодарская область – 2

Всего в стране выявлены 1 305 935 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 18 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 141.

На 18 июня лечение от КВИ продолжают получать 185 человек (–131 и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 44 пациента, на амбулаторном уровне – 141 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 4 пациента, на аппарате ИВЛ – 1 пациент.