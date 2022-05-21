Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 21 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 21 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 1

– город Алматы - 2

Всего в стране выявлены 1 305 686 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 8 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 291 938.

На 21 мая лечение от КВИ продолжает получать 141 человек (–87+ и 54 КВИ-), из них в стационарах находятся 49 пациентов, на амбулаторном уровне – 92 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 7 пациентов, на аппарате ИВЛ – 2 пациента.

 

 

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