Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 22 марта

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 22 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 36 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 1,

- в городе Алматы – 15,

- в городе Шымкент – 1,

- в Акмолинской области – 0,

- в Актюбинской области – 0,

- в Алматинской области – 1,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 2,

- в Жамбылской области – 0,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 5,

- в Костанайской области – 1,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 7,

- в Павлодарской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 2,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявлен 1 304 931 заболевший.

За прошедшие сутки в Казахстане 264 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 285 809.

На 22 марта лечение от КВИ продолжают получать 6 510 человек (5 467 КВИ+ и 1 043 КВИ-), из них в стационарах находятся 610 пациентов, на амбулаторном уровне – 5 900 пациентов.

Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 51 пациент, в состоянии крайней степени тяжести – 21 пациент, на аппарате ИВЛ – 8 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 22 марта.

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне нет регионов.

В «зеленой» зоне: все регионы страны.