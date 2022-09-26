Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 41 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 15
– город Алматы – 11
– город Шымкент – 0
– Акмолинская область – 1
– Актюбинская область – 0
– Алматинская область – 0
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 0
– Восточно-Казахстанская область – 0
– Абайская область – 2
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 0
– Карагандинская область – 6
– Улытауская область – 0
– Костанайская область – 4
– Кызылординская область – 0
– Мангистауская область – 0
– Павлодарская область – 0
– Северо-Казахстанская область – 2
– Туркестанская область – 0
Всего в стране выявлены 1 393 216 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 377 365.