Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 26 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 26 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 41 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 15

– город Алматы – 11

– город Шымкент – 0

– Акмолинская область – 1

– Актюбинская область – 0

– Алматинская область – 0

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 0

– Восточно-Казахстанская область – 0

– Абайская область – 2

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 0

– Карагандинская область – 6

– Улытауская область – 0

– Костанайская область – 4

– Кызылординская область – 0

– Мангистауская область – 0

– Павлодарская область – 0

– Северо-Казахстанская область – 2

– Туркестанская область – 0

Всего в стране выявлены 1 393 216 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 882 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 377 365.