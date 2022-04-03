Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 3 апреля

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 18 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан - 3

– город Алматы - 8

– Алматинская область - 1

– Восточно-Казахстанская область - 2

– Карагандинская область - 1

– Костанайская область - 3

Всего в стране выявлено 1 305 188 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 965.

За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.

На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 588 человек (–1 563+ и 1 025 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 283 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 апреля

В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.

В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.