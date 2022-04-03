Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 3 апреля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 18 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 3
– город Алматы - 8
– Алматинская область - 1
– Восточно-Казахстанская область - 2
– Карагандинская область - 1
– Костанайская область - 3
Всего в стране выявлено 1 305 188 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 83 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 965.
За сутки в Казахстане не зафиксировано ни одного смертельного исхода от коронавируса.
На 3 апреля лечение от КВИ продолжают получать 2 588 человек (–1 563+ и 1 025 КВИ-), из них в стационарах находятся 305 пациентов, на амбулаторном уровне – 2 283 пациента. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 14 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 10 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 3 апреля
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.