Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 30 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 932
– город Алматы – 568
– город Шымкент – 78
– Акмолинская область – 123
– Актюбинская область – 46
– Алматинская область – 132
– Жетысуская область – 162
– Атырауская область – 58
– Восточно-Казахстанская область – 24
– Абайская область – 65
– Жамбылская область – 101
– Западно-Казахстанская область – 110
– Карагандинская область – 357
– Улытауская область – 29
– Костанайская область – 63
– Кызылординская область – 77
– Мангистауская область – 41
– Павлодарская область – 71
– Северо-Казахстанская область – 43
– Туркестанская область – 27
Всего в стране выявлены 1 347 467 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 2 012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 308 626.
На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (–25 175+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 869 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля
В «красной» зоне нет регионов.
В «желтой» зоне: город Нур-Султан.
В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.