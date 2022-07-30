Фото: Kazpravda.kz
Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 июля

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 30 июля, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19. 

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 3 107 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 932

– город Алматы – 568

– город Шымкент – 78

– Акмолинская область – 123

– Актюбинская область – 46

– Алматинская область – 132

– Жетысуская область – 162

– Атырауская область – 58

– Восточно-Казахстанская область – 24

– Абайская область – 65

– Жамбылская область – 101

– Западно-Казахстанская область – 110

– Карагандинская область – 357

– Улытауская область – 29

– Костанайская область – 63

– Кызылординская область – 77

– Мангистауская область – 41

– Павлодарская область – 71

– Северо-Казахстанская область – 43

– Туркестанская область – 27

Всего в стране выявлены 1 347 467 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 2 012 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 308 626.

На 30 июля лечение от КВИ продолжают получать 25 396 человек (–25 175+ и 221 КВИ-), из них в стационарах находятся 1 527 пациентов, на амбулаторном уровне – 23 869 пациентов. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 40 пациентов, в состоянии крайней степени тяжести – 14 пациентов, на аппарате ИВЛ – 5 пациентов.

Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 30 июля

В «красной» зоне нет регионов.

В «желтой» зоне: город Нур-Султан.

В «зеленой» зоне: города Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Абайская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Жетысуская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Улытауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.

Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.

 

 

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