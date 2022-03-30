Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 марта

Озвучены данные по COVID-19 в Казахстане на 30 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса в стране.

Так, за прошедшие сутки в Казахстане выявлено 32 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

- в городе Нур-Султан – 6,

- в городе Алматы – 9,

- в городе Шымкент – 0,

- в Акмолинской области – 0,

- в Актюбинской области – 1,

- в Алматинской области – 3,

- в Атырауской области – 0,

- в Восточно-Казахстанской области – 4,

- в Жамбылской области – 0,

- в Западно-Казахстанской области – 0,

- в Карагандинской области – 3,

- в Костанайской области – 2,

- в Кызылординской области – 0,

- в Мангистауской области – 1,

- в Павлодарской области – 1,

- в Северо-Казахстанской области – 2,

- в Туркестанской области – 0.

Всего в стране с начала пандемии выявили 1 305 114 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 564 человека выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 315.