Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 30 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Астана – 18

– город Алматы – 11

– город Шымкент – 1

– Акмолинская область – 15

– Актюбинская область – 2

– Алматинская область – 2

– Жетысуская область – 0

– Атырауская область – 1

– Восточно-Казахстанская область – 1

– Абайская область – 0

– Жамбылская область – 0

– Западно-Казахстанская область – 5

– Карагандинская область – 8

– Улытауская область – 1

– Костанайская область – 7

– Кызылординская область – 0

– Мангистауская область – 0

– Павлодарская область – 1

– Северо-Казахстанская область – 10

– Туркестанская область – 3

Всего в стране выявлены 1 393 557 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 657.

На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 334 человека (–1 210+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 133 пациента, на амбулаторном уровне – 1 201 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.