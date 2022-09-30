Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 30 сентября

Озвучены данные по распространению коронавирусной инфекции в Казахстане на 30 сентября, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению COVID-19.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 89 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Астана – 18
– город Алматы – 11
– город Шымкент – 1
– Акмолинская область – 15
– Актюбинская область – 2
– Алматинская область – 2
– Жетысуская область – 0
– Атырауская область – 1
– Восточно-Казахстанская область – 1
– Абайская область – 0
– Жамбылская область – 0
– Западно-Казахстанская область – 5
– Карагандинская область – 8
– Улытауская область – 1
– Костанайская область – 7
– Кызылординская область – 0
– Мангистауская область – 0
– Павлодарская область – 1
– Северо-Казахстанская область – 10
– Туркестанская область – 3
Всего в стране выявлены 1 393 557 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 127 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 378 657.
На 30 сентября лечение от КВИ продолжают получать 1 334 человека (–1 210+ и 124 КВИ-), из них в стационарах находятся 133 пациента, на амбулаторном уровне – 1 201 пациент. Из числа заболевших КВИ+ и КВИ- находятся: в тяжелом состоянии – 3 пациента, в состоянии крайней степени тяжести – 5 пациентов, на аппарате ИВЛ – 3 пациента.