Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 марта, передает Kazpravda.kz со ссылкой на coronavirus2020.kz.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлен 21 заболевший с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан - 5
– город Алматы - 8
– город Шымкент - 2
– Акмолинская область - 1
– Восточно-Казахстанская область - 2
– Карагандинская область - 1
– Костанайская область - 1
– Павлодарская область - 1
Всего в стране выявлено 1 305 135 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 378 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 289 693.
Матрица оценки эпидемиологической ситуации в регионах Казахстана на 31 марта
В «красной» и «желтой» зонах нет регионов.
В «зеленой» зоне: города Нур-Султан, Алматы, Шымкент, Алматинская, Актюбинская, Атырауская, Акмолинская, Западно-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Костанайская, Кызылординская, Мангистауская, Северо-Казахстанская, Павлодарская, Туркестанская области.
Согласно матрице, Казахстан находится в «зеленой» зоне по коронавирусу.