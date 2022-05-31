Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 31 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 31 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 5 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– в Нур-Султане – 1;

– в Алматы – 4.

Всего в стране с начала пандемии выявлено 1 305 750 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 10 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане – 1 292 006.

На 31 мая лечение от КВИ продолжают получать 132 человека (82 КВИ+ и 50 КВИ-), из них в стационарах находятся 54 пациента, на амбулаторном уровне – 78 пациентов.

