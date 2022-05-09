Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая

Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.

За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.

В разрезе регионов:

– город Нур-Султан – 2;

– город Алматы – 3;

– Восточно-Казахстанская область – 1;

– Северо-Казахстанская область – 1.

Всего в стране выявлены 1 305 599 заболевших.

За прошедшие сутки в Казахстане 79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 445.