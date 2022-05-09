Общество
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 9 мая
Озвучены данные по распространению COVID-19 в Казахстане на 9 мая, передает Kazpravda.kz со ссылкой на МВК по нераспространению коронавируса.
За прошедшие сутки в Казахстане выявлено 7 заболевших с положительным ПЦР на коронавирусную инфекцию.
В разрезе регионов:
– город Нур-Султан – 2;
– город Алматы – 3;
– Восточно-Казахстанская область – 1;
– Северо-Казахстанская область – 1.
Всего в стране выявлены 1 305 599 заболевших.
За прошедшие сутки в Казахстане 79 человек выздоровели от коронавирусной инфекции. Итого выздоровевших в Казахстане - 1 291 445.