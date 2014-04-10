Ситуация под контролем

По состоянию на конец первой декады апреля перелив воды через гребень плотины на Сергеевском водохранилище составил 107 см, уровень Ишима понемногу поднимается. Как явление природы сам по себе разлив для реки только полезен, тем более после того, как человек плотинами извел ледоходы, чистившие русло, ныне сплошь камышом заросшее.

Природа, конечно, может преподнести сюрпризы, но они предсказуе­мы, в СКО готовы ко всяким поворотам. Техника надежна, инертных материалов и тары для защиты от наступления воды припасено достаточно, выучка личного состава ДЧС и спасательных отрядов оценивается как высокая. Вдобавок их силы подкреплены четырьмя группировками, направленными со своей техникой и лодками Министерством по ЧС в представляющие опасность подтопления зоны районов Г. Мусрепова, Есильского, Шал Акына и Уалихановского.

В последнем, кстати, спасатели уже успели показать себя – небольшая речушка Селета задала им работы после сброса из водохранилища на территории Акмолинской области 78 млн. 840 тыс. кубометров воды. Предупреждение о том, что в сторону трех сел Уалихановского района устремится такая масса воды, в СКО поступило заранее. На месте был немедленно создан оперативный штаб, подготовлены силы и средства отряда экстренного реагирования. В опасной зоне все время находился заместитель акима области Владимир Балахонцев, координировавший деятельность чеэсников и районного руководства по возведению ограждающих земляных насыпей у сел Кулыколь и Каратал. Также было налажено взаимодействие с оперативным штабом Павлодарской области, за Селетой следили специальные посты. На всякий случай автомобилями 176 жителей Каратала (из них 74 – дети в возрасте до 15 лет) перевезли в Кулыколь, в котором людей с окраин тоже переместили в центр. Всех эвакуированных обеспечили крышей над головой и питанием. До сел вода не дошла, но в двух местах дорогу между ними перехлестнула, глубина перелива составила 10–20 см. Движение перекрыли и занялись укреплением полотна. Работы хватило всем, кроме водолазов, – и слава богу. А через два дня стало абсолютно ясно, что никакой угрозы больше нет.

Валерий МЕРЦАЛОВ, Северо-Казахстанская область, boroda-50@yandex.ru