Первое апреля не сыграет роковой шутки с отечественными кинотеатрами. Несмотря на надвигающуюся драму, закрытие из-за отсутствия контента откладывается. Ситуация со слухами о преждевременной кончине индустрии превращается в сериал.

На один раз или на все времена?

Kinopark и Kinoplex, ранее заявившие о закрытии, отозвали свое решение. Причин несколько. Глава сети Алмаз Малдыбаев заявил, что кинотеатры по крайней мере на ближайшие 2–3 месяца будут обеспечены фильмами. Помогут отложенные премьеры и фильмы, дубляж которых находится в процессе.

Кроме того, в ситуацию вмешалось Министерство культуры и спорта, заверившее, что переговоры с крупнейшими студиями оставляют надежду на благополучный финал. В частности, три голливудские студии – Universal Pictures, Warner Bros. и Paramount Pictures продолжат предоставлять свои картины казахстанским зрителям в соответствии с ранее утвержденным графиком. С компаниями Walt Disney Company и Sony также есть положительные договоренности.

Важнейшим из искусств еще на какое-то время кино будет оставаться. Даже если кинотеат­ры закончатся. Суть этой идеи в том, что нынешняя ситуация – идеальный шторм, который освободит пространство для совершенно нового и самобытного. Это сложный путь. Есть опасение, что его поддержат только те, кого сегодня не устраи­вает наполнение сеансов. Для них последствие санкций в виде утраты западных премьер не великая потеря.

Увы, эту мысль не поддержат владельцы кинотеатров, для которых посещаемость – главный показатель. Для индустрии, страдавшей последние два года по поводу и без, такой удар может стать смертельным.

Привычка плясать от потребителя может сыграть злую шутку. Но всегда есть желание двигаться к цели своим путем вопреки потребностям публики. Этот путь тернист и сложен. Однако плыть по течению иногда оказывается тоже некомфортно.

Если посмотреть на рейтинг лучших кинокартин за всю историю, в нем не найти последних новинок. Несомненно то, что пропасть между афишей – «содержимым» кинотеатров и киноискусством увеличивается с каждым днем. И неудивительно, что все чаще в отзывах о той или иной премьере можно прочитать: «Ушел с середины фильма. Не выдержал…»

Конечно, во всем можно найти мотивы вкусовщины. Всем не угодишь. Однако общая тенденция не может остаться незамеченной: много шума, стрельбы и бесконечное мельтешение кадров. Вроде бы как зритель идет в кино за впечатлениями, которые могут дать технологии. Все остальное можно смотреть дома. Но, возвращаясь ко все тем же рейтингам, именно «домашние» картины становятся классикой. А новинки из кинотеатров, с высокой долей вероятности, останутся одноразовым аттракционом.

Обратимся к рейтингам. По версии авторитетного сайта IMDb (интернет-база фильмов) на первом месте фильм на все времена – «Побег из Шоушенка» (1994 год). Фильм провалился в прокате, однако после выхода на DVD обрел статус легенды. Русскоязычный «Кинопоиск» также отмечает данное кино, снятое по мотивам повести Стивена Кинга, однако ставит его на второе мес­то. На первом – «Зеленая миля» с Томом Хэнксом, и снова – экранизация Кинга.

В лидерах рейтингов можно найти фильмы «Список Шинд­лера», «Форрест Гамп», «Криминальное чтиво», «Крестный отец», «Бойцовский клуб», «Назад в будущее». Из новинок, которые создавались сразу как эпичное полотно для широкого экрана, разве что трилогия Питера Джексона «Властелин колец».

Рейтинги, конечно, не самый надежный метод оценки в сложной системе координат. Но повод задуматься. Скачивают из Сети и смотрят в кинотеатре в конечном итоге то, что лучше всего рекламируют. Но обсуждают, пересматривают и любят совсем другое.

Смотрим и обсуждаем

После отмены карантина и первых робких попыток наладить социальные контакты на повестке дня вдруг – и довольно неожиданно – оказались кинолектории. Киноклуб Олега Борецкого в Алматы – легенда. Здесь уже почти 20 лет стараются превратить кино не для всех в кино для всех и каждого. Не смотрят mainstream, блокбас­теры и коммерческое кино. И оказалось, что это дело если не процветает, то уж точно живет и вполне востребовано. Причем по всему Казахстану.

Люди хотят смотреть не обязательно модное кино. Люди хотят смотреть разное. Просто, как оказалось, им показывают везде одно и то же. В конечном итоге разница только в цене билета, удобстве кресел и качестве оборудования. Репертуар плюс-минус одинаковый.

Конечно, есть риск на просмотр и обсуждение нестареющей классики заполучить аудиторию пенсионеров, которым все равно куда идти, лишь бы не скучать дома. Но этого не происходит. Кинолектории сегодня можно встретить повсюду: в университете, небольшом кинотеатре и даже воскресной школе.

Смотрят совершенно неожиданные вещи. Так, 24 марта в столичном кинозале Шакена Айманова (Казахский национальный университет искусств) состоялся показ фильма «Три» и творческая встреча с режиссером Русланом Паком.

Несмотря на то что широкий зритель увидел картину лишь в конце марта, фестивальная публика уже успела по достоинству оценить фильм. В 2020 году «Три» стал победителем конкурс­ной секции New Currents 25-го Международного кинофестиваля в Пусане. В 2021-м принимал участие в программе «Русский след» Московского международного кинофестиваля, а также взял спецприз на фестивале «Киношок». Сразу после премьеры в Казахстане картина «Три» выходит в широкий прокат в Корее.

16 марта в другом столичном кинолектории прошел показ фильма Киры Муратовой «Короткие встречи». Организатором выступил Русский дом в Нур-Султане. Лекцию о фильме после просмотра провел кинообозреватель Евгений Лумпов. До этого был коллективный просмотр кинолент Александра Аскольдова «Комиссар» и Мажита Бегалина «Следы уходят за горизонт». Практика показала, что национальный кинематограф времен СССР тоже имеет спрос.

Евгений активно проводит по всей стране кинолекции, редактирует кинопортал «Восьмерка». Говорит о кино много и порой одержимо. Это восхищает. Не задавая вопроса, мы получили полноценную авторскую колонку с экспертным видением ситуации и позитивными сценариями развития событий.

Кина не будет?

– В отечественном кинопрокате бьет рекорды обсуждаемости слезливая мелодрама. Она о беспомощности системы, коей ампутировали голливудские новинки, – говорит Евгений Лумпов. – По факту – жаль. Ханжеством было бы сказать: «Так и надо треклятым янки, нечего флудить в наших кинозалах». Кино должно быть разным, у зрителя должен быть выбор. Но раз уж выбор ограничен, его нужно видоизменить.

Это математика. 2 + ? = 5. Где «?» ‒ это варианты замены. Вполне допускаю, что западные диковинки были в этом уравнении тройкой. Но ведь сработает и так: 2 + 1 + 1 + 1 = 5. Ответ известен – посещаемость кинотеатров и минимизация их потерь. Бедняги и так пострадали от ковида, закрываясь даже тогда, когда «храмы Мельпомены» почему-то функционировали – пути Минздрава неисповедимы.

О налоговых послаблениях, льготах и квотах пусть голова поболит у экономистов. Что с точки зрения кино можно сделать? Вот лишь несколько вариантов без всякой претензии на истину.

Повторный прокат наиболее востребованных отечественных фильмов. Во многих странах существуют так называемые кинотеатры повторного фильма. Им стоило бы появиться и у нас, но сегодня для этих целей подойдет любой кинозал.

Дорогу очередникам. Если верить слухам, порядка 20 картин, снятых в Казахстане за последние годы, все еще ждут своего проката.

Короткий метр – тоже кино. Может, нам наконец-то покажут, чем столько лет занимается «Дебют». Я слышал, там есть успешные работы. Собрали альманах на полтора-два часа, назвали «Дебют-2020» – и в прокат!

Документалка – не приговор. Этих кинолент (в том числе полнометражных) полно у того же «Казахфильма», только все они лежат и ждут звонка от ТВ, для которого снимались, а ТВ, как бывшая подружка, никогда не звонит. С анимацией ситуация аналогичная, разве что объемы в разы меньше, но и там можно поискать.

Далее – ближний круг. В СНГ много картин, имеющих как фес­тивальные успехи, так и зрительские. Языковой вопрос решается субтитрами – это не так затратно, как дубляж.

Дальний круг: закрыли Запад – открой Восток. Уверен, в странах вроде Китая, Японии и Кореи – контента вагон. Изучаем, выбираем. Языковой вопрос снова решается субтитрами.

Заметкой на полях – пара слов о дубляже. Сегодня, кроме «Болашака», им никто не занимается. Может быть, стоит создать конкуренцию на рынке? Поддержать небольшие независимые студии? Уверен, ребята из Bad Kings с радостью взялись бы за полный метр. Российские «Кубик в кубе» или Lost film так и начинали. Мы смотрим их сегодня и радуемся. Чем хуже наши?

Прокат классики. Если со своей проблемы, поскольку за 30 лет мало что отреставрировано, качественно оцифровано или возвращено (хотя есть варианты и в имеющейся коллекции; не обязательно ограничиваться советской эпохой, «казахскую новую волну» за пределами киновузов тоже мало кто видел), то можно взять и зарубежную. «Иллюзион», например, с успехом это делает много лет. В разное время и при участии разных соорганизаторов (журнала «Искусство кино», например) мировые шедевры успешно прокатывались по городам России ‒ зритель ходил.

Такие вот варианты. Возможно, звучит утопично, но я немного опираюсь на опыт. Последние три года мы с командой «Восьмерки» чего только ни показывали: от архивного кино про Арктику до короткометражек стран тюркского мира. И всегда были люди, был интерес. И всегда была эта сакраментальная фраза: «Мы бы смотрели другое, да кто нам его показывает?»

Понятно, что «не стартанет» это дело к заоблачным прибылям по щелчку. Но всякий кризис – это поле для стартапов.

Нужно увеличивать долю отечественного кино в прокате, налаживать дистрибуцию контента других рынков, создавать альтернативу, не закрывая глаза на ресурсы, которые буквально лежат на полках. Для этого можно брать в оборот киноведов: успеют написать свои грустные посты в соцсетях – им нужно сейчас в поле, встречаться со зрителями: рассказывать, объяснять, слушать.

Понимаю: выглядит все чересчур романтизированно. Но если подойти чуть взвешеннее и сис­темно, что-нибудь получится. В конце концов для себя делаем!