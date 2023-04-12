"Ситуация ужасная": врачи массово отравились после ауызашара в одном из ресторанов Актау

В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов.

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В Актау после ауызашара произошло массовое отравление. Среди гостей ресторана были 50 медиков, передает Kazpravda.kz со ссылкой на Lada.kz.

Как рассказала заведующая инфекционным отделением Мангистауской областной многопрофильной больницы Гульбану Нуржанова, с симптомами отравления в больницу обратились 16 человек. У пациентов была высокая температура, рвота, жидкий стул, всеобщая интоксикация - всё то, что наблюдается при острой кишечной инфекции. Врачи приняли необходимые меры, ведется лечение.

По словам терапевта, врача-пульмонолога Индиры Атажановой, массовое отравление медиков произошло после ауызашара в одном из ресторанов Актау.

"Пока мы не можем озвучить ресторан, в котором был организован ауызашар. Мы ведем с ними переговоры, чтобы прояснить ситуацию. В общей сложности отравились 50 человек - все они медики, у каждого из которых по 150 пациентов. Ситуация ужасная, не ожидали, что все так обойдется", - рассказала Индира Атажанова.

В пресс-службе акимата Актау подтвердили информацию. По их данным, в одном из ресторанов города был проведен ауызашар, на который пригласили врачей из медучреждений районов и города. Всего в застолье участвовало 50 человек. Из них с симптомами отравления обратилось 16 человек.

Редакция ожидает комментариев от руководства управления здравоохранения Мангистауской области.