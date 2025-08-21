Этот вопрос находится на повышенном контроле Правительства

Фото: пресс-служба правительства РК

Первый заместитель Премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел совещание по вопросам текущей ситуации на отечественном рынке ГСМ, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК

Обсуждение прошло с участием вице-министров энергетики Алибека Жамауова, финансов – Ержана Биржанова, заместителя министра внутренних дел – Игоря Лепехи, заместителя председателя Агентства по финансовому мониторингу – Кайрат Бижанова, а также представителей Пограничной службы Комитета национальной безопасности.

На повестке – вопросы обеспечения стабильных поставок горюче-смазочных материалов на внутренний рынок и усиление контроля за оборотом нефтепродуктов в приграничных областях.

По данным Министерства энергетики, ситуация на рынке стабильная, имеется необходимый запас топлива.

По итогам совещания первый заместитель Премьер-министра поручил ответственным госорганам разработать детальный план по недопущению незаконного перетока нефтепродуктов и усилить контроль на госгранице, в том числе посредством мониторинга движения грузов и потребления топлива в регионах.

Роман Скляр отметил, что первостепенной задачей государства является обеспечение внутренних потребностей. Ценовые разрывы и логистика не должны создавать условий для возникновения дефицита.

Данный вопрос находится на повышенном контроле Правительства.