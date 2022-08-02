Ситуацию по COVID-19 обсудили на заседании Правительства Казахстана

Санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане рассмотрена на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и доминирующим вариантом продолжает оставаться штамм омикрон, на долю которого приходится 95% исследованных образцов.

С 20 июня в Казахстане также отмечается очередной подъем заболеваемости КВИ. Так, за последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза – с 10 714 до 34 550 человек.

По словам министра, необходимость своевременной ревакцинации против КВИ подтверждается тем, что 80% заболевших – это непривитые или лица, привитые 6 месяцев назад. При этом на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% от подлежащего контингента.

Премьер-министр подчеркнул, что рост заболеваемости особенно заметен в Нур-Султане и Карагандинской области.

«Ежедневно по республике регистрируется до 3 тысяч случаев – это достаточно высокий показатель, поэтому Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса усилены ограничительные меры. Они предварительно согласованы с регионами и палатой «Атамекен», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что Министерству здравоохранения необходимо и далее вести постоянный мониторинг за эпидемиологической ситуацией, а также обеспечить соблюдение ограничительных мер.

«Основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение социальной дистанции – следует строго соблюдать. Также поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, так как низкие темпы ставят под угрозу стабильность эпидситуации», – заключил Премьер-министр.