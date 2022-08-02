Фото: primeminister.kz
Правительство , Общество , Здравоохранение , COVID
Ситуацию по COVID-19 обсудили на заседании Правительства Казахстана

Санитарно-эпидемиологическая ситуация по коронавирусу в Казахстане рассмотрена на заседании Правительства под председательством Премьер-министра РК Алихана Смаилова, передает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Премьер-министра РК.

Выступая с докладом, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что в мире продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией и доминирующим вариантом продолжает оставаться штамм омикрон, на долю которого приходится 95% исследованных образцов.

С 20 июня в Казахстане также отмечается очередной подъем заболеваемости КВИ. Так, за последние две недели число заболевших выросло в 3,2 раза – с 10 714 до 34 550 человек. 

По словам министра, необходимость своевременной ревакцинации против КВИ подтверждается тем, что 80% заболевших – это непривитые или лица, привитые 6 месяцев назад. При этом на сегодня ревакцинацию получили более 5 млн человек, что составляет 68% от подлежащего контингента.

Премьер-министр подчеркнул, что рост заболеваемости особенно заметен в Нур-Султане и Карагандинской области.

«Ежедневно по республике регистрируется до 3 тысяч случаев – это достаточно высокий показатель, поэтому Межведомственной комиссией по недопущению распространения коронавируса усилены ограничительные меры. Они предварительно согласованы с регионами и палатой «Атамекен», – сказал Алихан Смаилов.

Глава Правительства добавил, что Министерству здравоохранения необходимо и далее вести постоянный мониторинг за эпидемиологической ситуацией, а также обеспечить соблюдение ограничительных мер. 

«Основные меры профилактики – ношение масок, соблюдение социальной дистанции – следует строго соблюдать. Также поручаю акиматам активизировать работу по вакцинации и ревакцинации населения, так как низкие темпы ставят под угрозу стабильность эпидситуации», – заключил Премьер-министр.

Популярное

Все
Стабилизационные фонды: колоссальные средства тратились впустую
3,4 млн. граждан не застрахованы в системе ОСМС
Кто виноват в том, что земледельцы остались без воды
Кызылординцы обеспокоены обмелением реки Сырдарьи, от которой здесь буквально зависит жизнь
Где в столице свежий воздух?
Какой портрет, какой массаж!
Семья – сакральная ценность
Девушки идут без поражений
Гонка сильнейших
Недетские страдания
Известная казахстанская боксер-профессионал Фируза Шарипова с победы дебютировала в MMA
Ход королевы
Одна из самых многодетных семей живет в Петропавловске
Бордюры, пожалуй, самые нежные создания на этой планете
Садоводы поливают грядки... бензином
Хлорелла его побери!
Дружба у нас в крови
Ситуация по коронавирусу в Казахстане на 2 августа
Найдено тело утонувшего в Атырауской области акима района
Три человека погибли в ДТП на трассе Арысь – Шымкент
Динара Садуакасова отказалась участвовать в шахматной олимпиаде
"Квартет" юных разбойников с ножом избивал и грабил прохожих в Алматы
Тела многодетных супругов нашли в запертой квартире в Атырау
Убил знакомого из-за сообщения в WhatsApp житель Нур-Султана
Изнасилование 11-летнего мальчика расследуют в Алматы
Жестче наказывать водителей за нарушения будут в Казахстане
Дворец на разграбление
К архитектуре интеллектуального архива
Корень "сахарных" проблем Казахстана
Урал бьет тревогу
Долговая яма кредитных товариществ Казахстана
Масштабное строительство скоро развернется в Конаеве
Трассу Караганда – Балхаш еще не закончили ремонтировать, а работу уже нужно переделывать
Казахстанские специалисты привезли из-за границы редкие книги и малоизвестные архивные материалы по истории нашей страны
Премьер провел совещание по развитию Транскаспийского транспортного маршрута
Совет «удобных» людей?
Когда доходы ниже средних
Смаилов обсудил с руководством компании Honeywell планы по запуску новых проектов в Казахстане
Арийцы и Большая Евразия
Не последняя пандемия
Видео гибели полицейского при спасении ребенка шокировало Казнет
Восемь земельных участков Храпунова в Восточном Казахстане будут конфискованы
Закроет ли Казахстан границу из-за роста случаев COVID-19, ответила глава Минздрава
Предельные цены на автогаз до января 2023 года установили в Казахстане
Большой поток студентов из-за рубежа ожидается в Казахстане
Какие меры для бесперебойного экспорта своей продукции примет Казахстан. Токаев провел совещание
Токаев дал оценку работе КНБ РК и его спецслужб
Журналист Махамбет Абжан задержан за вымогательство в Нур-Султане
Закон Республики Казахстан
О требованиях к школьной форме рассказали в Минпросвещения
Учебный год планируется продлить на две недели в Казахстане
Вопрос о своей отставке после критики Токаева прокомментировал министр экологии
Мужчина с ножом напал на женщину в Алматы
Конституционный суд: риски и ожидания
Крупнейший оптовый рынок Алматы вернут государству
Закон Республики Казахстан
Тренер из Казахстана погиб на Иссык-Куле
Водители с криминальной биографией перевозили школьников в Казахстане
О поэтапном повышении зарплат в Казахстане рассказал Премьер-министр
Нашумевшее видео с "женой прокурора" прокомментировали в полиции Шымкента

Читайте также

Правительство , Экономика
Реализацию нацпроекта по развитию регионов активизируют в К…
Общество , Здравоохранение , COVID
Условия ужесточения карантинных мер озвучили в Минздраве
Общество , Здравоохранение , COVID
Неожиданный прогноз по коронавирусу дали в Минздраве Казахс…
Общество , Здравоохранение , COVID
Регионы Казахстана с наибольшим ростом случаев коронавируса…

Архив

  • [[year]]
  • [[month.label]]
  • [[day]]