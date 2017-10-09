Ситуацию с дефицитом бензина АИ-92 предвидели еще в сентябре – МЭ РК

Экономика
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Инга Селезнева
Ситуацию  с дефицитом бензина в Министерстве энергетики РК предвидели еще в сентябре  этого года, потому что Атырауский завод был на ремонте. Об этом на брифинге в СЦК сообщил вице-министр энергетики РК Асет Магауов, сообщает корреспондент Kazpravda.kz.

"Действительно, ситуация с дефицитом АИ-92 на рынке возникла в сентябре. Мы заранее эту ситуацию предвидели, потому что у нас Атырауский завод был на ремонте. Мы прогнозировали снижение (поступления на рынок – Прим. авт.) 92-го бензина. Кроме того, 20 сентября, через четыре дня после капремонта Атырауского завода, был начат ремонт Павлодарского нефтехимического завода. Откладывать данные ремонты на следующий год не было никаких оснований в связи с тем, что в рамках данных капремонтов завершается работа по модернизации этих заводов. В частности по Атыраускому заводу это уже второй этап – будет запущена установка каталитического крекинга (позволяет перерабатывать различные нефтяные фракции для получения высокооктанового бензина – Прим. авт.). Капремонт успешно завершен 16 сентября. Завод уже вышел на предыдущую мощность, и мы ожидаем, что с запуском самой установки каткрекинга мощность вырастет до 75 тысяч тонн. В данный момент мы имеем порядка 50 тысяч тонн в месяц на Атырауском заводе", – отметил Магауов. 

По его словам, чтобы увеличить производство 92-го бензина, был принят ряд мер непосредственно на НПЗ.

"Мы уменьшили производство 92-го и 80-го бензина. За счет этого нарастили до 14 тысяч тонн на Атырауском НПЗ.
По Шымкентскому заводу в сентябре и октябре месяце мы увеличили загрузку на 110 тысяч тонн. Соответственно, порядка 40-50 тонн бензина мы дополнительно каждый месяц получаем. По Павлодарскому нефтехимическому заводу тоже завершается этап модернизации", – добавил вице-министр.

Магауов также отметил, что первоначальный график проведения ремонтных работ на отечественных НПЗ, утвержденный министерством, был сорван из-за несвоевременной поставки оборудования.

"В связи с этим было принято решение на осенний период эти работы отложить. Если бы летом завершили, то дополнительно с этих заводов мы могли бы получить порядка 40–50 тысяч тонн бензина. Вместе с тем, несмотря на этот перенос, ситуация в целом по запасам летом у нас была достаточно оптимистичная", – добавил он. 

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