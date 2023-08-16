Замглавы управления госдоходов лишился должности после инцидента в цветочном магазине Шымкента

Скандалы
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Искакова Айдана
корреспондент
Хасенова Багдат
выпускающий редактор

Он написал заявление об увольнении

Скриншот с видео t.me/kozachkow

Заместителя руководителя управления государственных доходов по Енбекшинскому району Шымкента освободили от должности после скандала в цветочном магазине Romantic в Шымкенте, передает корреспондент Кazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Департамента Агентства РК по делам государственной службы по городу. 

"Согласно появившейся информации, одним из участников видео являлся заместитель руководителя управления государственных доходов по Енбекшинскому району Шымкента Данияр Маратұлы Елқонды. Его действия вызвали широкий общественный резонанс. В связи с чем Департамент АДГС по Шымкенту направил материалы для привлечения к ответственности Данияра Елқонды", – сообщили в ведомстве. 

Приказом руководителя Департамента государственных доходов Шымкента Елқонды объявили строгий выговор.

Однако АДГС поручило изучить соразмерность этого дисциплинарного взыскания и при необходимости провести служебное расследование.

"В настоящее время Д. Елқонды освобожден от занимаемой должности на основании поданного им заявления. По действующему законодательству препятствий для прекращения им государственной службы по собственному желанию не имелось", – пояснили в агентстве. 

Напомним, 8 мая 2023 года в цветочном магазине Romantic в Шымкенте тогда еще сотрудник Каратауского районного управления полиции набросился с оскорблениями на флориста и забрал букет цветов.

Тогда в объектив камер видеонаблюдения попал еще один участник конфликта, сопровождавший экс-полицейского. Как выяснится позже, это был сотрудник УГД.

 

#Шымкент #скандал #ДГД #увольнение #наказание #АДГС

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