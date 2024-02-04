Скатов сравнял счет в матче против Аргентины на Кубке Дэвиса

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В Росарио завершился первый день квалификационного раунда «Кубка Дэвиса» между сборными Аргентины и Казахстана, сообщает федерация тенниса РК.

Тимофей Скатов, занимающий 278 место в мировом рейтинге, победил 28-ю ракету мира Томаса Мартина Этчеверри со счетом 6:4, 7:5. По ходу игры казахстанец доминировал на корте, стабильно подавал и реализовал два брейк поинта из семи. Скатов не только принёс важное очко нашей команде, но и продолжил традицию радовать болельщиков победами в составе сборной. Это уже третья подряд победа Тимофея в 3-х проведённых матчах в цветах национального флага.

Сегодня сначала сыграют пары - Недовесов/Скатов против Гонсалес/Мольтени. Потом первые номера сборных - Скатов против Серундоло. И затем, если потребуется, вторые номера - Попко против Этчеверри.

Прямые трансляции этих матчей - на телеканале Qazsport. Начало первой в 20:00 по времени Астаны.