Завершены расследования в отношении шести крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа.

На совещании по вопросам социально-экономической ситуации в стране 5 января 2022 года Президент Касым-Жомарт Токаев дал Генеральной прокуратуре и Агентству по защите конкуренции поручение провести расследование на предмет ценового сговора и иных антиконкурентных действий при реализации газа.

В рамках исполнения этого поручения завершены расследования в отношении шести крупных оптовых поставщиков сжиженного нефтяного газа.

Выявлено, что реализаторы сжиженного нефтяного газа, злоупотреб­ляя доминирующим положением, ориентировались только на установление максимальной цены при его реализации (110% от базовой цены), игнорируя заявки с меньшей ценой, несмотря на низкую себестоимость и возможность снижать цену.

В отношении ТОО «Казахойл Актобе» вынесено судебное решение (не вступило в силу) о наложении административного штрафа на сумму 14 млн тенге с конфис­кацией монопольного дохода в 178 млн тенге. Возбуждены и переданы в суд административные дела в отношении АО «СНПС-Актобемунайгаз» (штраф – 24 млн тенге, монопольный доход – 230 млн тенге) и ТОО «СП КазГерМунай» (штраф – 126 млн тенге, монопольный доход – 1,1 млрд тенге).

Уголовные дела возбуждены в отношении ТОО «Petrosun» и ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод», материалы дела в отношении АО «НК «КазМунайГаз» переданы в Агентство по финансовому мониторингу.

Факты необоснованного сокращения объемов реализации сжиженного нефтяного газа установлены в действиях ТОО «Казахский газоперерабатывающий завод».

Агентством по защите и развитию конкуренции проводятся 193 расследования в отношении субъектов розничной реализации сжиженного нефтяного газа, из них 89 – совместно с Генеральной прокуратурой.

Также установлены факты согласованных действий и организации картельного сговора в действиях 65 субъектов рынка. Административные дела возбуж­дены в отношении 45 субъектов, материалы направлены в суд. Общая сумма наложенных административных взысканий сос­тавила 92 млн тенге.