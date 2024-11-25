Скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, кто ты

Психологи советуют жёнам не беспокоить своих мужей в первый час прихода их домой с работы, и это, пожалуй, оправданно
Дайте им отдышаться, пройти невидимый рубеж из напряженной работы в мир домашнего уюта и спокойствия. Молча поухаживайте за ним в это время, покормите его.
И вот, когда он расслабленный, когда его отпустили рабочие проблемы и напряжение, можно вступить с ним в диалог, спросить как прошел день, что произошло, а уже потом поделиться своим, насущным, рассказать последние новости, обсудить женское коварство и сплетни.
Именно такой же совет мудрые матери дают своим повзрослевшим дочерям.
Вот моя жена легко меня «читает». Она заметила, что в первый час прихода домой, я не реагирую на её слова, не слушаю и не слышу её, но не потому что мне всё равно, разумеется.
Ещё она заметила, что, когда мы вечерами гуляем вдвоем на улице, то я охотно поддерживаю её разговор, вникаю в суть. Мы беседуем, я эмоционально реагирую, смеюсь вместе с ней или возмущаюсь также, как и она. Поэтому, иногда, когда я только захожу домой с работы, жена твёрдо говорит:
- Хайди, пошли до магазина пройдёмся, дома хлеба нет.
Я послушно молча иду с ней, мы медленно шагаем под руку. И вот тут на улице начинается.
Жена играет в театр одного актёра, монолог со сцены, живенько так, с интонацией.
Вступление - это то, что происходит с родственниками в Алматы и Астане. Затем новости о том, что происходит в стране. Потом переходит к обсуждению жизненных перипетий у подруг.
Суровый осенний атырауский ветер бьёт прямо в лицо, выжимая слёзы у меня из глаз.
- Да не плачь ты, - поворачивается ко мне жена, утирая мне слёзы, - помирились они уже, вернулась она к мужу.
Потом она пересказывает мне про видео из Инстаграма, я уже полностью в её власти. Всё слышу и всё слушаю. Вместе с ней смеюсь.
- Ну всё, наговорилась. Пошли домой, - говорит жена.
- А как же хлеб? - смеюсь я.
- Хлеб тебе вреден, - бьёт кулачком по животу мне и тоже смеётся.
Да и магазин мы уже давно прошли.Все колонки автора