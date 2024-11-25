Скажи мне, кто твоя жена, и я скажу, кто ты

Психологи советуют жёнам не беспокоить своих мужей в первый час прихода их домой с работы, и это, пожалуй, оправданно

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Дайте им отдышаться, пройти невидимый рубеж из напряженной работы в мир домашнего уюта и спокойствия. Молча поухаживайте за ним в это время, покормите его.

И вот, когда он расслабленный, когда его отпустили рабочие проблемы и напряжение, можно вступить с ним в диалог, спросить как прошел день, что произошло, а уже потом поделиться своим, насущным, рассказать последние новости, обсудить женское коварство и сплетни.

Именно такой же совет мудрые матери дают своим повзрослевшим дочерям.

Вот моя жена легко меня «читает». Она заметила, что в первый час прихода домой, я не реагирую на её слова, не слушаю и не слышу её, но не потому что мне всё равно, разумеется.

Ещё она заметила, что, когда мы вечерами гуляем вдвоем на улице, то я охотно поддерживаю её разговор, вникаю в суть. Мы беседуем, я эмоционально реагирую, смеюсь вместе с ней или возмущаюсь также, как и она. Поэтому, иногда, когда я только захожу домой с работы, жена твёрдо говорит:

- Хайди, пошли до магазина пройдёмся, дома хлеба нет.

Я послушно молча иду с ней, мы медленно шагаем под руку. И вот тут на улице начинается.

Жена играет в театр одного актёра, монолог со сцены, живенько так, с интонацией.

Вступление - это то, что происходит с родственниками в Алматы и Астане. Затем новости о том, что происходит в стране. Потом переходит к обсуждению жизненных перипетий у подруг.

Суровый осенний атырауский ветер бьёт прямо в лицо, выжимая слёзы у меня из глаз.

- Да не плачь ты, - поворачивается ко мне жена, утирая мне слёзы, - помирились они уже, вернулась она к мужу.

Потом она пересказывает мне про видео из Инстаграма, я уже полностью в её власти. Всё слышу и всё слушаю. Вместе с ней смеюсь.

- Ну всё, наговорилась. Пошли домой, - говорит жена.

- ⁠А как же хлеб? - смеюсь я.

- ⁠Хлеб тебе вреден, - бьёт кулачком по животу мне и тоже смеётся.

Да и магазин мы уже давно прошли.