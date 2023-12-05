Сказка для детей и взрослых

О том, что постановка предназначена для юного зрителя, можно судить лишь по сказочному названию. В остальном – костюмы, хореография, декорация, музыка – все получилось более чем по-взрослому.

Идея спектакля родилась более тридцати лет назад у выдающегося казахского балетмейстера Минтая Тлеубаева, который сотрудничал с занимающим достойное место в музыкальной культуре Казахстана композитором Алмабеком Меирбековым. Оба талантливых мастера руководствовались старым принципом, авторство которого приписывалось Максиму Горькому, Самуилу Маршаку, Корнею Чуковскому, а на самом деле крылатые слова произнес Константин Станиславский: «Для детей нужно играть так же, как и для взрослых, только гораздо лучше, тоньше, культурнее и совершеннее».

– Я исполняю партию Илентая, одну из главных в балете «Алдар Косе», – рассказывает солист балетной труппы КазНТОБ им. Абая, дипломант международных конкурсов Багдан Вербовой. – Мой персонаж – это пастух, герой-любовник, который искус­но играет на флейте, имеющей волшебное свойство добрых людей делать еще счастливее.

А вот злые люди просто не могут выносить ее звучания. Балет очень интересный, либретто достаточно необычное. Постановка полностью выдержана в национальном стиле, что, конечно же, является огромным плюсом для развития нашей культуры. Работать с такими профессионалами как Майлен Минтаевич Тлеубаев, который поставил этот балет, всегда очень интересно. Каждый, кому посчастливилось принять участие в спектакле, получили огромный опыт.

Дело в том, что спустя три десятилетия мечту отца поставить этот спектакль осуществил его сын – Майлен Тлеубаев, долгие годы проживший в Японии. Преемственность поколений можно проследить и в том, что партитура балета «Алдар Косе» полностью не была завершена. Как отмечается в журнале о хореографическом искусстве Казахстана Qazaq Ballet, весь нотный материал был скрупулезно собран в различных государственных и частных архивах сыном композитора Ерденом Ордабеком и оцифрован композитором Нурасылом Нуридином. В итоговом варианте партитура балета была дополнена благодаря другим произведениям талантливого автора.

Что касается самой премьеры, то уже на предпоказе, куда были приглашены в том числе и представители прессы, отдельные сцены не раз вызывали бурные овации. Казахстанский балет, равно как и казахскую балетную школу, знают во всем мире благодаря признанным и непревзойденным мастерам сцены. Сегодняшние солисты стараются не уступать своим именитым предшественникам, а уже им на смену подрастает юное поколение учеников Алматинского хореографического училища им. Александра Селезнева, воспитанники которого тоже принимают участие в постановке наравне с уже состоявшимися танцовщиками.

– Чтобы выйти на сцену, мы участвовали в строгом отборе, – еще стесняясь, отвечает на наши вопросы Маша Соколовская, ученица хореографического училища. – На большой сцене я выступаю уже не в первый раз, танцевала на сцене Академии Вагановой, в «Алматы Театре» и, конечно же, здесь – в стенах Театра оперы и балета имени Абая. Нас с первого года учат быть профессионалами, и участвовать в таком спектакле – для нас не только признание заслуг, но и большая ответственность. Свой танец мы поставили и подготовили в училище, а здесь происходила уже общая репетиция.

То, что ребята танцуют на сцене наравне со взрослыми, еще раз напоминает: «Алдар Косе» – произведение для детей, призванное привить любовь к этому виду искусства у самого юного зрителя. Однако если судить по сюжету, если внимательно присмотреться к героям, то в образе бая, например, можно легко узнать современных чванливых агашек. За образом сребролюбивого и алч­ного судьи, готового за мзду на всякие подлости, «скрываются» нынешние влиятельные чиновники. А в волшебной флейте, на которой играет Илентай, легко можно увидеть олицетворение правды, которая может сделать счастливой только жизнь доброго и честного человека.

Сказка – ложь, да в ней намек, скажете вы. И будете правы. Впрочем, как и авторы, постановщики произведения, артисты, постаравшиеся через сказку донести как до детей, так и до их родителей не только ценность искусства, но и ряд вечных ценностей, которыми может и должен жить народ Великой степи.