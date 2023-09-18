Сказка, ставшая былью

Народная артистка СССР, Герой Социалистического Труда, кавалер орденов Ленина, Октябрьской революции, Трудового Красного Знамени и Дружбы народов, обладатель Ленинской и Государственной премий Наталия Ильинична была не только создателем первого в мире детского музыкального театра, открытого в Москве, но и первым из представительниц прекрасного пола оперным режиссером. Об этом напомнили присутствующим ведущие торжественной церемонии – заслуженная артистка РК Ольга Коржева и актер ТЮЗа Махсат Сахиулы.

Наталия Сац появилась на свет 27 августа 1903 года в Иркутске, а уже в 1904-м семейство Сац перебралось в Москву. Вскоре отец Наталии Ильиничны стал «главным по музыке» в знаменитом МХАТе. В небольшом и скромном доме Сац собирались такие легендарные личности, как К. Станиславский, Е. Вахтангов, С. Рахманинов, Н. Плевицкая, В. Качалов, И. Москвин и другие. Естественно, что такая атмосфера развивала любовь к искусству.

В 1918 году Наталия Сац, вдохновленная лозунгом «Искусство – трудящимся!», стала заведовать детским сектором театрально-музыкальной секции Моссовета. Благодаря ей было начато создание детских театров. Первый такой театр – Московский театр для детей – распахнул двери летом 1921 года. Его директором и художественным руководителем, а также идейным вдохновителем и движущей силой стала Наталия Сац. А директору было всего… 15 лет!

Театр просуществовал два года, и, что интересно, он не только развлекал, но и воспитывал. Беспризорников и трудных ребятишек педагоги приводили на спектакли с надеждой, что они станут лучше. И нередко такие чудеса случались.

Но жизненное благополучие рухнуло практически в одночасье: в 1937 году муж Наталии Сац, Израиль Яковлевич Вейцер, народный комиссар внутренней торговли СССР, был обвинен в контрреволюционной деятельности и расстрелян, а Наталию Ильиничну арестовали как «жену врага народа». Более пяти лет она провела в заключении.

После освобождения из лагеря в конце 1942 года она вернулась на какое-то время в Москву, но, не имея права работать там, в 1943-м уехала в Алма-Ату, где стала режиссером в Театре оперы и балета. Но она мечтала создать свой театр – для детей.

– Наш город яблок ослепил ее солнцем, наполнил чистым горным воздухом, и она с новыми силами взялась за работу, решив во что бы то ни стало открыть в городе детский театр, – говорила Ольга Коржева.

Алматинская детвора впервые переступила порог своего театра праздничным утром 7 ноября 1945 года. Днем шел спектакль «Красная Шапочка» Евгения Шварца, поставленный Наталией Сац, вечером – «Осада Лейдена» («Тиль Уленшпигель») Исидора Штока в постановке Виктора Розова. А еще через три года, в 1948-м, сказкой Алексея Толстого «Золотой ключик» начала работу казахская труппа театра.

Этот театр дал путевку в жизнь многим актерам, которые впоследствии составили гордость отечественной культуры: это, например, народный артист КазССР, Герой Труда Казахстана Юрий Борисович Померанцев. Его благословила на тернистый актерский путь сама Наталия Ильинична.

Честь открытия мемориальной доски была предоставлена старейшинам театра – заслуженным артисткам РК Татьяне Тарской и Валерии Крымской, а также заместителю руководителя управления культуры города Алматы Наиле Мулюковой.

– Я горжусь, что наш театр носит имя легендарной Наталии Ильиничны Сац, – сказала Татьяна Тарская. – Созданный ею театр возвратил поколению юных алматинцев детство, недополученное ими во время войны. Даже трудно представить, сколько сил и упорства ей пришлось вложить в его соз­дание в годы тяжелейшего военного лихолетья! Мне хочется низко поклониться этой женщине за ее постоянное стремление создавать красоту, за умение дарить детям радость, за сказку, которая благодаря ей стала былью.

В свою очередь Валерия Крымская отметила заслуги Наталии Сац в деле воспитания подрастающего поколения:

– Наталия Ильинична была сильным человеком, с огромным любящим сердцем. Она говорила, что детей нужно взять под свое крыло и, приобщая к высокому искусству, растить из них патрио­тов, чтобы театр вкладывал в них те общечеловеческие ценности, которые потом помогут им стать настоящими людьми. Как никто, она понимала ребячьи души, и я очень рада, что свет ее созидательной мечты светит нам до сих пор.

Актриса Казахского академического театра для детей и юношества им. Габита Мус­репова, заслуженный деятель РК Күлжамила Белжанова пришла на открытие мемориальной доски с книгой Наталии Сац «Новеллы моей жизни», на титульном листе которой можно было прочитать дарственную надпись, сделанную рукою Наталии Ильиничны тогдашнему завлиту театра Галине Юрьевне Рутковской.

– Я являюсь приемной дочерью Галины Юрьевны, поэтому с юных лет много слышала о Наталии Ильиничне. Мне посчастливилось быть свидетельницей того, как в 1995 году ТЮЗу присвоили имя Наталии Сац и звание академического. Тогда в Алматы приезжала ее дочь Роксана, и мы вместе отмечали 50-летие теат­ра. Мы чтим Наталию Сац еще и потому, что она стала основательницей и казахского ТЮЗа. Все эти годы наши театры дружат, тесно сотрудничая во имя процветания тюзовского движения, – отметила Күлжамила Белжанова.

Первый в стране детский театр поистине был центром притяжения, волшебной гаванью, где забывалось о тяжелых житейских буднях, там мальчишки и девчонки попадали в сказочный мир, наполненный добром, музыкой, чудесами, которые умела творить волшебница по имени Наталия Сац.