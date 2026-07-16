Сказки на корпешках

Проекты
Андрей Кратенко
собственный корреспондент по СКО

В Петропавловске летний кинотеатр под открытым небом, где вместо кресел – традиционные корпешки, а вмес­то потолка – июльское небо, настолько понравился горожанам, что сразу после первого сеанса они попросили сделать такие семейные вечера постоянными.

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На Центральной площади Петропавловска ожила настоя­щая сказка. В рамках уникального проекта «Сказки на корпешках» здесь развернулся кинотеатр под открытым небом, собравший десятки городских семей. Дети вместе с родителями с удовольствием посмотрели казахстанский мультфильм. Иск­ренние эмоции, детский смех и абсолютный комфорт создали по-настоящему теплую, сближающую атмосферу.

Несомненно, что подобные интерактивы не просто развлекают, а закладывают фундамент для новых добрых традиций летнего досуга, объединяя поколения.

Новый формат отдыха вызвал у жителей города бурю восторгов. Социальные сети акимата буквально засыпали благодарностями и просьбами продлить проект: «От всего сердца благодарим за такие мероприятия. Это действительно нужно для нас. Получили море положительных эмоций!», «Большое спасибо за организацию! Очень хочется, чтобы летний кинотеатр работал теперь все лето», «Побольше бы таких площадок! Спасибо, просто отличная идея!»

Проект наглядно доказал, что для идеального семейного вечера нужны лишь хорошая история, близкие рядом и... мягкая корпешка под куполом неба.

#Петропавловск #проекты #Сказки на корпешках

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