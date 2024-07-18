Склад с вейпами накрыли в Астане
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Он располагался в квартире столичной многоэтажки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК
В штате интернет-магазина, кроме 28-летнего владельца, трудились 10 человек, где каждый выполнял свою функцию. Среди них продавцы, курьеры, сортировщики, продавец-дроппер и ревизор.
В помещении было обнаружено более 20 тысяч вейпов, а реализация товара осуществлялась через Telegram-канал.
«По факту продажи и распространения электронных систем потребления возбуждено уголовное дело. Подозреваемым грозит наказание в виде штрафа в размере до 200 МРП либо исправительных работ в том же размере, либо привлечение к общественным работам на срок до 200 часов, либо арест на срок до 50 суток», — говорится в официальном сообщении.