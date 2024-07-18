Склад с вейпами накрыли в Астане

Он располагался в квартире столичной многоэтажки, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на информационный медиапортал МВД РК

Фото: Kazpravda.kz / Адильбек Тауекелов

В штате интернет-магазина, кроме 28-летнего владельца, трудились 10 человек, где каждый выполнял свою функцию. Среди них продавцы, курьеры, сортировщики, продавец-дроппер и ревизор.

В помещении было обнаружено более 20 тысяч вейпов, а реализация товара осуществлялась через Telegram-канал.