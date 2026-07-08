Сельскохозяйственная ярмарка пройдёт в Астане в эти выходные

Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое
В Астане c 11 по 12 июля пройдет очередная городская сельскохозяйственная ярмарка, cообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат Астаны.
На ярмарке будет представлена продукция местных фермеров и производителей из различных регионов Казахстана.
Жители и гости города смогут купить овощи и фрукты, мясо, мучные и молочные продукты, выпечку, натуральные соки, варенье, джемы и многое другое.
Мероприятие будет проходить 11 и 12 июля с 10:00 ч. до 19:00 ч. в ТЦ Keryen Joly по адресу: Шоссе Алаш, 35Б.
Для удобства посетителей рядом с ярмаркой проходят автобусные маршруты № 7, 11, 39, 41, 45, 53, 59, 81, 307, 317, что обеспечит комфортный доступ к месту проведения мероприятия.