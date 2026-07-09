Астана готовится принять «Игры будущего 2026»

С 29 июля по 9 августа в Астане будет проходить международный мультиспортивный турнир «Игры будущего 2026», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на акимат

Фото: акимат Астаны

Во время турнира Астана превратится в центр инновационных видов спорта. Фиджитал - когда цифровой мир соединяется с его физическим аналогом. Например, команда сначала играет в цифровую версию баскетбола, а затем продолжает борьбу уже на поле.

В программе турнира представлено 8 фиджитал дисциплин:

- Фиджитал-шутер (Counter-Strike 2);

- МОБА ПК (Dota 2);

- MOБА Мобайл (Mobile Legends: Bang Bang);

- Королевская битва (PUBG: BATTLEGROUNDS);

- Фиджитал-единоборства (Fatal Fury: City of the Wolves);

- Фиджитал-футбол (UFL);

- Фиджитал-баскетбол (3on3 FreeStyle);

- Фиджитал-танцы (Just Dance).

Ожидается, что в Астану приедут более 800 участников, представляющих более 50 национальностей, объединённых в интернациональные клубы. Технологические бренды и тысячи зрителей соберутся в столице Казахстана, соревнования за 12 дней посетят не менее 100 тысяч зрителей.

Турнир будет проводиться на крупнейших спортивных объектах столицы: «Барыс Арена», Beeline Arena, легкоатлетический комплекс Qazaqstan и Дворец единоборств имени Жаксылыка Ушкемпирова.