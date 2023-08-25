Скляр провел очередное заседание Инвестиционного штаба

Экономика, Правительство
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Хасенова Багдат
выпускающий редактор

В пятницу, 25 августа, первый заместитель премьер-министра Казахстана Роман Скляр провел очередное заседание Инвестиционного штаба, на котором были рассмотрены текущие вопросы проводимой работы по привлечению инвестиций, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК.

Фото: primeminister.kz

Вице-министр энергетики Ерлан Аккенженов рассказал о проводимой работе министерства по привлечению инвестиций и реализации курируемых инвестиционных проектов. Так, в прошлом году министерством была поставлена задача по увеличению инвестиций в основной капитал в топливно-энергетический комплекс в 2 раза к 2026 году (9 414 млрд тенге). За 7 месяцев текущего года объем инвестиций в данную сферу составил 2 615 млрд тенге вместо планируемых 2 606 млрд тенге.

Вместе с тем в рамках общенационального пула инвестиционных проектов предусмотрена реализация 66 проектов в энергетической сфере в течение 5 лет, из которых 22 проекта на сумму 2 600 млрд тенге будут реализованы в 2023 году. При этом к 2026 году планируется привлечение инвестиций на сумму 14 759 млрд тенге.

Председатель правления АО «НК KAZAKH INVEST» Меиржан Юсупов рассказал, что на текущий момент общий пул стратегических инвестиционных проектов подразделения Task Force, функционирующего на базе KAZAKH INVEST совместно с Международным финансовым центром «Астана», состоит из 70 проектов на сумму более $13 млрд. В планах Министерства иностранных дел РК – подписание четырех соглашений об инвестициях до конца текущего года. На данный момент были заключены 2 соглашения.

«На сегодняшний день официально поданы 6 заявок на заключение соглашений об инвестициях в разных отраслях экономики, включая перерабатывающую промышленность. По данным проектам был представлен полный пакет документов. На стадии разработки заявок и соглашений находятся еще 17 проектов. Мы продолжаем работу в сопровождении этих проектов», – заключил Меиржан Юсупов.

Подводя итоги заседания, первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр дал конкретные поручения уполномоченным органам, а также отметил важность реализации инвестиционных проектов и необходимости усиления работы по привлечению инвестиций.

#экономика #Правительство #инвестиции #Скляр

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