Скляр провел переговоры с министром энергетики России

Роман Скляр и Сергей Цивилев обсудили сотрудничество в сфере энергетики

Фото: пресс-служба правительства РК

В рамках Петербургского международного газового форума 2024 года первый заместитель премьер-министра Республики Казахстан Роман Скляр провел переговоры с министром энергетики Российской Федерации Сергеем Цивилевым, сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу правительства РК

На встрече были обсуждены вопросы совместной реализации проектов, а также перспективы дальнейшего сотрудничества в нефтегазовой отрасли.

Стороны намерены укрепить двусторонние отношения в энергетической сфере, отметили в кабмине.