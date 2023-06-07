Скляр встретился с международными инвесторами

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр провел встречу с представителями крупных транснациональных компаний, такими как «CNPC», «Exxon Mobile», «CLAAS Group», «BaoWu Resources», сообщает Kazpravda.kz со ссылкой на пресс-службу Правительства РК.

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В дискуссиях приняли участие президент компании «CNPC» Хоу Чицзюнь, старший вице-президент «Exxon Mobile» Чапман Нил, генеральный директор компании «CLAAS Group» Мор Ян-Хендрик и вице-президент «BaoWu Resources» Джанг Хуа.

Стороны обсудили вопросы развития приоритетных направлений торгово-инвестиционного взаимодействия и обменялись взглядами по перспективным проектам в сфере энергетики, горно-металлургического комплекса и машиностроения.

Приветствуя представителей иностранных компаний, Роман Скляр отметил, что Казахстан уделяет большое внимание увеличению прямых иностранных инвестиций в страну и выразил заинтересованность в дальнейшем углублении сотрудничества.

В свою очередь международные инвесторы высоко оценили деятельность Правительства Казахстана по развитию инвестсотрудничества с бизнесом и выразили готовность вносить вклад в укрепление сотрудничества.